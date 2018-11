Namísto sirén výstražné SMS. Systém Reverse 112 startuje za čtyři roky

Před teroristickými útoky či přírodními katastrofami mají obyvatele Evropské unie do čtyř let informovat výstražné SMS, které nahradí zastaralý a nákladný systém sirén. Přestože se některé členské země na přijetí nových systémů dlouhodobě připravují, Bruselu se nelíbí pomalé tempo implementace. Česká republika je však na novinku připravena.

Již nyní je způsobem, jaký EU preferuje, schopna s obyvateli komunikovat pětina obcí. Podle odborníků může nařízení změnit náhled na informovanost v rámci civilní obrany obyvatelstva.

Nová legislativa, kterou europoslanci schválili v polovině tohoto listopadu, nařizuje všem členským státům zavedení systému nazvaného Reverse 112. Ten by měl pomocí operátorských SMS včas upozornit obyvatele na nebezpečí a poradit jim, jak v nastalé situaci jednat.

Od světové války beze změn

Podobné systém již delší dobu využívají například Spojené státy. Mnoho evropských zemí se však stále spoléhá na tradiční sirény používané od druhé světové války. Obdobná situace je také v českých městech a vesnicích. Podle údajů Asociace moderně komunikujících obyvatel provozuje vlastní amplionové systémy přes 90 procent obcí.

„Pro obce bude jednodušší udržovat hlásiče pouze na klíčových místech a zároveň celou oblast pokrýt efektivnějším řešením,” podotkl Ondřej Švrček, autor Mobilního rozhlasu, což je právě jedna z platforem, které mají ambici sirény nahradit. V Česku ji zatím využívá téměř pět set měst a obcí.

Konec falešných zpráv a zmatku

Podle propagátorů SMS systémů je jejich provoz asi dvacetkrát levnější ve srovnání s udržováním výstražných sirén. Kromě ceny ale je ve hře i kvalita poskytnuté informace. EU při prosazování nové legislativy poukazovala na to, že v případě rozsáhlých pohotovostních situací vede nedostatek oficiálních pokynů ke zmatku a šíření falešných zpráv, které ztěžují záchranné operace. Textové zprávy by naproti tomu měly sdělit povahu hrozby, lokalizovat ji a informovat obyvatele o nejlepších možných krocích.

„Teď je tedy důležité rozvířit také národní diskuzi a využít příležitosti, které přinese, k provázání národního a obecního systému varování obyvatelstva do jednoho celku,” uvedl ředitel Asociace moderně komunikujících obyvatel a starostů František Brož. Zároveň se postavil za co nejrychlejší otestování systému Reverse 112.

Podle Švrčka bude i Mobilní rozhlas ve chvíli, kdy začne nařízení platit, připraven na jeho implementaci. Akutní zprávy by dostávaly kromě obyvatel i jednotlivé obecní úřady, které by následně vedly přímou komunikaci s občany podle svých krizových plánů. V rámci této komunikace by již nemusely využívat jen SMS zprávy, ale i automatizované hovory pro varování specifických skupin obyvatel nebo organizaci dobrovolníků.

„Obce by dostaly možnost okamžitě monitorovat stav seniorů či rodin s dětmi, sbírat pomocí telefonů informace o situaci z terénu nebo organizovat dobrovolníky tam, kde je to nejvíce potřeba,“ je přesvědčen Švrček. S podporou státu by podle něj mohlo Česko dosáhnout téměř stoprocentního pokrytí.