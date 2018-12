Namrzající srážky na západě Čech ustaly, ledovka dál ohrožovala řidiče

Pokud můžete, nevyjíždějte! Toto doporučení platilo pro řidiče na západě Čech po celý pátek až do sobotní osmé hodiny ranní. Tvořila se totiž ledovka, která pokryla silnice v Karlovarském i Plzeňském kraji. V noci z pátku na sobotu došlo k desítce dopravních nehod, kvůli kterým byla ochromena doprava.

Mrznoucí srážky v sobotu ráno v západních Čechách ustaly, přesto se kvůli nízkým teplotám na některých místech ledovka a náledí drží. Proto by řidiči i nadále měli být opatrní.

Během sobotní noci policisté řešili v Plzeňském kraji více než dvě desítky nehod. Většinou se ale jednalo o lehčí případy. Aktuálně mají řidiči největší problémy se sjízdností na Svaté Kateřině, na Domažlicku v okolí Klenčí pod Čerchovem, dále na Klatovsku v okolí Železné Rudy a v serpentinách v Plasích na severním Plzeňsku, informovala policejní mluvčí Markéta Fialová.

Řidiči by podle ní měli především dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými vozidly tak, aby včas mohli reagovat i s podstatně delší brzdnou dráhou.

S opatrností jsou silnice sjízdné i v Karlovarském kraji, a to díky chemickému ošetření. V pátek během dne a ještě v sobotních brzkých ranních hodinách však ledovka ochromila dopravu na dálnici D6 z Prahy do Chebu.

Opatrní by měli být řidiči i na jihu Čech, kde na většině území napadlo přes noc několik centimetrů sněhu. „Je to děs. Byla jsem svědkem toho, jak řidiči sjížděli kopec u našeho panelového domu a jejich auta byla doslova neovladatelná. Skončilo to hromadnou nehodou, kdy auta postupně bourala do těch zaparkovaných,“ popsala v pátek Deníku Hana Vimrová z Kraslic.

Během dnešního dne řešili policisté v Karlovarském kraji kolem osmi desítek dopravních nehod. Nyní vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel v Chebu s lehkým zraněním. Stále platí doporučení, aby řidiči jezdili s maximální opatrností a pokud nemusí, ať nevyjíždí. — Policie ČR (@PolicieCZ) 30. listopadu 2018

Počasí dělalo problémy i v Praze

V hlavním městě zkomplikoval dopravu v sobotu ráno rozbředlý sníh, který pokryl hlavní komunikace. Silnice včetně Pražského okruhu jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, mohou klouzat. Vyplývá to z informací silničářů. Podle policejního webu není momentálně v Praze nikde žádná nehoda.

Dnes by podle meteorologů mělo v Praze být zataženo až oblačno. Do 09:00 stále platí výstraha před ledovkou. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou jednoho až tří stupňů Celsia.

Hasiči vyzvali k ohleduplnosti

Jen v pátek se stalo na šest desítek dopravních nehod. „Hasiči společně s ostatními složkami IZS zasahovali u několika dopravních nehod najednou. Příjezd na místo komplikoval nejen špatně sjízdný namrzlý povrch silnic, ale také ostatní auta blokující průjezd,“ poukázal mluvčí hasičů Martin Kasal.

„Záchranáři důrazně i v následujících dnech apelují na řidiče, aby na zledovatělých vozovkách jezdili s maximální opatrností. V ideálním případě, aby v dopoledních hodinách, pokud to není nutné, vůbec na silnice nevyjížděli,“ dodal Kasal.