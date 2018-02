Napadení bezdomovce na sjezdu ČSSD začala vyšetřovat policie

Policie se začala zabývat incidentem, ke kterému v neděli odpoledne došlo před hradeckým kulturním domem Střelnice, kde se konal sjezd ČSSD.

Mediální analytik Štěpán Kotrba, který má v ČSSD pozastaveno členství a na akci byl akreditovaný za Český rozhlas, venku před budovou stříkl do obličeje bezdomovci pepřový sprej. Kotrba venku stál s europoslancem Miroslavem Pochem (ČSSD). Přišli k nim dva bezdomovci, kteří se podle svědků ptali, zda nemají drobné. Kotrba stříkl jednomu z nich sprej do obličeje a podle přihlížejících novinářů to zopakoval ještě jednou, muž přitom už ležel na zemi.

Kotrba tvrdí, že se bránil napadení, svědci i samotný europoslanec Poche však uvedli, že k žádnému napadení ze strany bezdomovců nedošlo. "Bezdůvodné napadení," popsal incident Poche. Ten bezdomovci poskytoval pomoc. Kotrba byl ze sjezdu vyloučen, na sociální síti se pak vyjádřil v tom smyslu, že byl napaden. „Když člověka někdo napadne, má si nechat dát do držky. Alespoň ho někdo polituje,“ uvedl.

Ačkoli policie na místě nebyla, událost vyšetřuje. „Zaregistrovali jsme to na sociálních sítích a začali jsme se tím zabývat,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová. Policie bude vyslýchat aktéry události i svědky a zjišťovat, zda nedošlo k přestupku nebo dokonce trestnému činu.