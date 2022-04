Pokřiky „Cikáni do práce!“ a transparenty typu „Národ terorizován etnickou menšinou…“ To není žádný Most, Ústí ani Ostrava. Tisícihlavý protestní pochod s radikály za policejního dohledu vyrazil do ulic Břeclavi. V dubnu 2012 ve městě vybuchla nahromaděná averze vůči romské menšině.