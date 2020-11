Začátkem prosince se významným 215. výročím připomene slavná bitva u Slavkova, zvaná také Bitva tří císařů. Francouzský císař Napoleon zde dobyl své možná největší vítězství. Trochu méně se však vzpomíná na to, že na území Čech a Moravy vstoupila jeho vojska již o několik týdnů dříve.

Okupace francouzskými vojsky znamenala pro moravská města obrovské materiální i finanční zatížení | Foto: Jiří Salik Sláma

K Napoleonovu vpádu do Rakouska, který okrajově zasáhl také jih a západ Čech a Moravy, došlo poté, co Británie, Rusko a Rakousko uzavřely proti agresívní expanzivní politice francouzského panovníka společnou deklaraci. Tato smlouva, podepsaná 28. července 1805, dala vzniknout tzv. Třetí koalici a pro Napoleona znamenala riziko obranné války na několika frontách. Aby se tomu vyhnul, rozhodl se napadnout Rakousko jako první, a otevřít si tak cestu do Ruska. Dne 10. listopadu 1805 začali francouzští vojáci pronikat i na české a moravské území a brzy stanuli před branami velkých měst.