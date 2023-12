Vánoce jsou časem zázraků. A asi není krásnější zázrak lidského života, než samotný okamžik narození. A pokud se někdo narodí právě 24. prosince, je to ještě výjimečnější. Mezi ty, kteří se „dali“ svým rodičům jako ten nejkrásnější dárek po stromeček, patří například pokračovatel slavného loutkářského rodu a principál divadelního souboru Cirk La Putyka Rostislav Novák, světoznámý dobrodruh a rybář Jakub Vágner či herečka Kristýna Daňhelová.

Rybář Jakub Vágner. | Foto: Se svolením Jakuba Vágnera

Deník zrozeníZdroj: DeníkNebývá tak častým vánočním obyčejem, že si kromě obligátních dárků „rozbalíte“ pod stromečkem i čerstvě narozeného potomka. Ale jak se říká, výjimka potvrzuje pravidlo. Právě takovými výjimkami jsou například rodiče Rostislava Nováka či Jakuba Vágnera.

Vymodlené dítě

24. prosince roku 1979 se do rodiny pokračovatelů slavných českých loutkářů narodila již osmá generace tohoto rodu. Krátce po rozbalování na svět přišel na svět Rostislav Novák. „V naší rodině se traduje, že jakmile rodiče rozbalili dárky, jela maminka hned do porodnice. Byl jsem prakticky vymodlené dítě, které přišlo na svět poté, co rodiče přišli o mého nejstaršího sourozence. I proto mají tyto svátky nejen pro mě, ale pro celou mojí rodinu ještě větší význam,“ povídá Novák.

Rosťa Novák je jasným příkladem toho, že geny nelze přeprat:

Principál Rosťa Novák: Žena mi říká, že jsem vlk, který má rád svou smečku

Sám však nikdy neřešil, že by byl ochuzen o ten den navíc, kdy jeho kamarádi dostávali dárky o narozeninách. „Nebral jsem to nikdy jako handicap. To, že to mám s dárky jinak, než ostatní, jsem si uvědomoval již od dětství. Ale nikdy jsem to neřešil,“ doplňuje principál spolku Cirk La Putyka. Připomíná, že již od dětství je scénář tohoto slavnostního dne prakticky stejný a je orámován setkáním celé rodiny.

Principál novocirkusového ansámblu La Putyka Rostislav Novák mlZdroj: se svolením Rostislava Nováka ml.

„Ráno vždy dostanu dárky a blahopřání k narozeninám od svých nejbližších a pak jedeme k našim, kde se sejdou příbuzní a celá rodina je komplet pohromadě. Ještě když jsem byl menší, chodil jsem o Vánocích s tátou do lesa na procházky. Tu tradici držím dál, i když v trochu jiné podobě. Buď jdu na procházku se psy, či si zaběhat se svým synem,“ doplňuje Novák.

První vnouče v rodině

Ani syn hitmakera Karla Vágnera, známý dobrodruh a cestovatel Jakub Vágner, který přišel na svět o Štědrém večeru roku 1981, si nepřijde ochuzen o možnost dostávat dárky ve více dnech v roce.

„Narodil jsem se v půl osmé večer, takže jsem byl takový megadárek pod stromeček. Moji rodiče slavili – tedy měli slavit - Štědrý večer spolu s celou širokou rodinou u mojí babičky a dědy. A já byl prvním a vlastně jediným dárkem toho večera. Rozbalování ostatních balíčků totiž zcela zastínila euforie z mého narození, navíc umocněného mým výjimečným postavením prvního vnoučete v rodině. Skutečná nadílka spojená s rozbalováním dárků se tak uskutečnila až hluboko po půlnoci,“ popisuje.

Zdroj: Youtube

Spojení Vánoc a narozenin mu vyhovuje. „Díky mým skvělým rodičům jsem měl krásný Štědrý den i narozeniny – tedy dva v jednom. Celé to mám spojené s tím, že ráno mi maminka přinesla čerstvě upečený jahodový dort, s tatínkem mi dali malý dárek k narozeninám a večer pak klasicky přiletěl Ježíšek. Když to vezmu zpětně, mohl jsem se klidně jmenovat Adam nebo Eva, a všechny oslavy se tak mohly odehrávat v jeden jediný den,“ říká s úsměvem Jakub Vágner.

Jakub Vágner o manželce a svatebním dni:

Manželku jsem ulovil na svíčkovou, směje se známý rybář Jakub Vágner

I když Vágnera proslavil právě rybolov, rybu na štědrovečerní tabuli u něj budete hledat marně. „Ze začátku jsme sice kapra měli, ale když jsem byl starší, odmítal jsem to. Podle mě to nikdy nebyla česká tradice a přišlo to k nám relativně nedávno ze zahraničí. Nic proti pojídání ryb nemám, ale nechápu, proč se v den oslavy zrození vraždí miliony zvířat. I proto máme u nás na stole staročeského kubu,“ doplňuje.

Od Ježíška k Andělu Páně

Herečka a zpěvačka Kristýna Daňhelová se narodila 24. prosince v Uherském Hradišti. Toto datum pro ni bylo odmalička významné. „Dopoledne jsem měla narozeniny a večer přišel Ježíšek. Nikdy jsem to nevnímala jako nevýhodu, naopak. Rodiče se vždycky postarali, aby to pro mě byl skvělý den,“ říká.

Nejvíc si vybavuje Vánoce, kdy slavila desáté narozeniny. „Maminka čekala moji ségru a já jsem se celý den modlila, aby se nenarodila ve stejný den jako já. Byl to přece můj den a nechtěla jsem se o něj dělit. Ségra to naštěstí pochopila a narodila se až 26. prosince,“ usmívá se.

Třetí pokračování Anděla Páně režisér Jiří Strach nevylučuje:

Jiří Strach: Anděl páně 3? Dokud bude žít minimálně pět klíčových lidí, šance je

I když v této sváteční chvíli není zrovna vhodná situace na střílení šampusů, dokáže si narozeniny vždycky užít. „Každé Vánoce je slavíme v úzkém rodinném kruhu. Nejdřív moje a pak ségřiny, takže v podstatě slavíme tři dny v kuse. Letos ale budu mít kulatiny, třicetiny, takže si to asi zaslouží i nějakou větší oslavu s přáteli,“ podotýká Daňhelová.

Dodala, že ještě než se tak stane, objeví se v reprízách Anděla Páně v pražském Hudebním divadle Karlín. „Hrajeme jej i mezi svátky. Musím říct, že jsem si ho zamilovala. Tu pohádku mám moc ráda a při zkoušení se sešla tak krásná parta lidí, že je pro mě každé představení obrovská radost. A doufám, že i pro diváky, přijďte se na nás podívat. Myslím, že si to užijete minimálně stejně jako my,“ dodává zpěvačka a herečka, která na jevišti dosáhla mnohých úspěchů.

Kristýna Daňhelová v muzikálu Anděl PáněZdroj: se svolením HDK

Byla například nominována na Cenu Thálie 2022 v kategorii Muzikál, opereta a jiný hudebně-dramatický žánr za roli Jane Eyrové ve stejnojmenném titulu. Je stálou členkou muzikálového souboru Městského divadla Brno, kde ji můžeme vidět v inscenacích Pretty Woman, Devět křížů, Matilda či Velký Gatsby.

Teď slaví s dcerou

I mezi „obyčejnými“ smrtelníky se však najdou „štědrovečerní dárečky“. Jedním z nich je Jakub Čížek z Hradce Králové, který přišel na svět v roce 1981. „Narodil jsem se těsně před půlnocí, tak jsem to ještě stihl. Byl jsem takový opožděný dárek,“ říká s úsměvem Čížek.

Ježíšek na Štědrý den obvykle přilepší i domácím mazlíčkům:

Anketa: Co dávají celebrity svým mazlíčkům pod stromeček?

Oproti jiným narozených na Vánoce mu však rodiče a příbuzní dali do vínku možnost si narozeniny a sváteční čas rozdělit do dvou dní. „Asi do osmnácti let jsme měli takovou tradici, že mi k narozeninám přáli 23. prosince. To vždycky přišla babička s dědou a společně s rodiči mi dali nějaký ten narozeninový dárek,“ doplňuje Čížek.

Poté několik let své narozeniny prakticky neslavil. Zlom však přišel před osmi lety, kdy se mu narodila dcera, která je prakticky pokračovatelkou Jakubem nastolené tradice v příchodu na svět v době vánoční. „Narodila se 27. prosince. A tak jsme ty dny jen malinko posunuli. 24. prosince k nám přijde Ježíšek a o tři dny později slavím spolu s dcerou společné narozeniny,“ popisuje muž.