Ministr kultury Lubomír Zaorálek dnes oznámil, že Národní galerii Praha bude řídit bývalá šéfka Slezského muzea v polských Katovicích Alicja Knastová. Ve finálové trojici se o post utkala s ředitelem galerie Plato Ostrava Markem Pokorným a někdejším šéfem Národní galerie Jiřím Fajtem.

Nová generální ředitelka Národní galerie v Praze (NGP) Alicja Knastová pózuje fotografovi 13. října 2020 v Praze. | Foto: ČTK / ČTK

Knastová, která povede instituci od ledna, zaujala komisi i ministra svým projektem. Chce podle svých slov Národní galerii "zbavit rutiny a dostat do galerií a muzeí i ty, kteří k nim mají daleko." Ráda by také více cílila na mladé. Podle ministra nabídla mimořádně ambiciozní vizi, jež je podložena i předchozími úspěchy. Byla například oceněna vedením Metropolitního muzea umění v New Yorku.