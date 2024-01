Po vzoru i jiných států může i Česká republika mít svého národního ptáka. Vítěz má vzejít z ankety, kterou připravuje ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Některým kritikům se to ale nelíbí. Podle nich země už národního ptáka má - orlici.

Sokol stěhovavý. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Spojené státy americké mají co by národního ptáka orla bělohlavého. Německo orlici. Rakušané vlaštovku. Belgičané pro změnu poštolku, Francouzi gallského kohouta. Národním ptákem Dánska i Finska je labuť, Litva má čápa bílého. Novozélanďané si zvolili za národní zvíře ptáka kiviho, který jinde na světě nežije. Naopak obyvatelé ostrova Mauricius dali přednost vyhynulému ptáku drontemu mauricijskému známému též jako dodo či blboun nejapný.

A Česká republika? Nemá žádného. Nyní se to má změnit. Po letech odkladů si ho Češi možná zvolí letos. Kdy přesně anketa, nebo menší referendum, vypukne, není zřejmé. „Připravujeme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka. O parametrech soutěže aktuálně jednáme s odborníky, podrobnosti oznámíme ve chvíli, kdy to bude aktuální a budeme znát víc podrobností,“ reagovala mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.

Anketa přitom nebude zcela v režii ministerstva. Pomáhat mu v tom bude Česká společnost ornitologická. V listopadu se poprvé sešla pracovní skupina. „Jednání jsou na samém počátku. Nejpozději do konce března bychom si měly ale vyjasnit základní věci k anketě. Je důležité vykomunikovat přesné zadání ale i kompetence,“ sdělil ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek.

Před časem také upozornil na nutnost mít plán, jak by byl v budoucnu národní pták dále využíván. „Máme lípu jako národní strom, lipové listy jsou například na bankovkách, na standartě prezidenta. Když zvolíme národního ptáka, bude sem přidán? Nebo jak s tím budeme pracovat? Je to pro mne největší otázka, která s chystanou anketou vyvstává,“ vysvětlil Vermouzek.

Stejně tak zatím není jasný průběh ankety. Ve hře je možnost, že několik opeřenců předvyberou právě ornitologové. „Je to jen čistě můj předpoklad. Odůvodnili bychom předvýběr nejen z pohledu biologického, ale také s vazbou na historii a k našemu území. Jednat by se mohlo o maximálně dvanáct ptáků,“ dodal Vermouzek. Konkrétnější být zatím nechtěl.

S myšlenkou na zvolení národního ptáka přišel současný europoslanec Alexandr Vondra, jenž je mimo jiné vášnivým ornitologem, na jednom ze sněmů občanských demokratů před parlamentními volbami. „Česko je se Slovenskem jedinou evropskou zemí, která nemá coby národní státní symbol svého ptáka,“ nechal se slyšet Vondra.

Máme orlici, vzkazuje Morava

Rozhodnutí vyhlásit anketu o národního ptáka nevnímá většina odborníků negativně. Proti záměru se ovšem postavili lidé z Moravy a Slezska. Podle nich Česká republika svého národního opeřence má a není potřeba hledat nového.

„Kdyby se politikové podívali na velký státní znak, možná by jim došlo, že tento bod jejich programového prohlášení je jedno velké faux pas. Půl republiky totiž již dávno svého opeřence má,“ zkritizoval už dříve záměr moravský patriot a nyní předseda Moravského zemského hnutí Pavel Trčala. Ten mimochodem v minulosti namaloval spolu s dalšími na některé silnice historické hranice mezi Moravou a Čechami.

S anketou příliš nesouhlasí ani spolek Naše společná krajina. Ten se mimo jiné zabývá i obnovou ekologických funkcí krajiny. Spolek rovněž odkazuje k orlici, se kterou jsou kromě Moravy a Slezska spjaté i Čechy.

„Českému lvu předcházela také orlice, a to takzvaná plamenná orlice, která byla základem erbu české knížecí a královské dynastie Přemyslovců. Orel je proto symbolem šlechetnosti, síly a svobody pro všechny naše země – Čechy, Moravu a Slezsko. Naopak lev je mezi našimi státními symboly prvek spíše novodobější,“ napsal předseda spolku Petr Rejzek.

Spolek navrhuje, aby do výběru byly nominovány lidem dobře známé druhy opeřenců, které ale nejsou národním symbolem jiného státu či významné organizace. Stejně tak by se do nominace neměl dostat druh s hanlivým či urážlivým významem. Spolek představil své tři kandidáty – ledňáček říční, koroptev polní nebo tetřev obecný.

Čtenáři hlasovali pro sokola

Po zveřejnění vládního prohlášení připravil pro čtenáře na svých webových stránkách anketu o národního ptáka i Denik.cz. Vítězem se stal sokol stěhovavý, který získal 32 procent hlasů. Druhé místo s 23 procenty získala straka obecná a na bronzové příčce skončil orel skalní (12 procent hlasů).

Sokol stěhovavý. Ilustrační snímekZdroj: se svolením Reného Bedana

Právě sokol by mohl být jedním z favoritů. Stejně se totiž jmenuje i spolek, který vznikl v roce 1862 a funguje do dnešních dnů. Jeho členové se výrazně podíleli na vzniku a fungování Československa, ve druhé světové válce tisíce členů nechali nacisté popravit. Sokol přežil i útlaky komunistického režimu. Navíc je zakořeněn i v mysli obyvatel. Pokud se řekne sokol, mnohým se vybaví buď ptačí dravec, nebo právě tato organizace.