Národní sportovní agentura je blíže svému vzniku. I přes kritiku ODS a Pirátů

Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila vznik Národní sportovní agentury jako nového úřadu, který by měl převzít od ministerstva školství rozdělování peněz pro sport. Rozhodla o tom dnes po tříhodinové debatě, v níž zejména zástupci ODS a Pirátů vytýkali návrhu vládních poslanců nepřipravenost a žádali jeho přepracování.

Řadu připomínek k předloze měla i vláda; ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že má připravenu sérii změn, kterou by bylo třeba do návrhu novely zákona o podpoře sportu zapracovat. Příležitost k tomu bude ve výborech školském a pro veřejnou správu, které se nyní budou návrhem zabývat. Ministerstva upozorňovala na nejasnosti ve financování agentury nebo na to, že v kontrolním orgánu agentury nemají být zástupci sportovců.

"Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu, který ve spolupráci s krajskými a obecnými samosprávami zajistí systematickou, cílenou a účelně vedenou pomoc a podporu sportu na všech úrovních," uvedl poslanec a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (ANO), který by měl agenturu v budoucnu řídit.

Agentura má mít podle Hniličky částečně parametry samostatného ministerstva. Měla by mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství. Pirátský poslanec Lukáš Bartoň návrhu vytýkal, že agentura má být nezávislá na vládě a bez standardních kontrolních mechanismů, což může podporovat prokorupční prostředí.

"Obávám se, aby se z agentury nestala instituce sama pro sebe, o níž rozhoduje 'sportovní diktátor' a jeho pár vyvolených," uvedl Bartoň. Novela podle poslance ODS Václava Klause problémy financování sportu neřeší. "Vlastně zavádíme nový orgán, který bude přerozdělovat dotace," řekl Klaus. Jejich návrh na přepracování novely ale podpořily navíc už jen TOP 09 a STAN.

Financování sportu

Na potřebě vzniku agentury se dříve shodli zástupci sportovních svazů s Hniličkou, premiérem Andrejem Babišem (ANO) i Plagou, který počítal s přípravou zákona o agentuře v příštích dvou letech. Hnilička chce, aby byl příslušný zákon účinný nejpozději od roku 2020.

Novela by měla vést k efektivnějšímu systému financování sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc problém s žádostmi o finance.

Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibovaných bylo sedm. Babiš už loni ještě jako ministr financí zástupcům svazů říkal, že si sport zaslouží okolo 12 miliard.