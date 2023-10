Jsou osamělé. Ubližují si. Přemýšlí o sebevraždě. Nikomu nevěří a bojí se chodit do školy. Mluvím tady o dětech, které čelí psychické nepohodě, násilí, šikaně, nešťastné lásce, nebo mají odlišnou sexuální orientaci. Žijí ve strachu a trápí je úzkosti. Schovávají se, sebepoškozují a myslí na smrt. Komu se v takové chvíli svěřit, co děti trápí nejvíce a kde hledat účinnou pomoc a bezpečí? Nejen na tyto otázky odpovídala krizová interventka Hana Petráková, která na Lince bezpečí pracuje již 22 let.

Jak a komu pomáhá Linka bezpečí? | Foto: Deník/Jiří Bušek

Dnešní děti trápí nejvíce psychické potíže. „Děti se na nás obracejí nejčastěji kvůli sebepoškozování, sebevražedným myšlenkám, depresím a úzkostem. Tohle téma nám skokově narůstá od roku 2018 a to velmi razantně a poslední dva roky jednoznačně vede oproti těm dřívějším, kdy převyšovaly rodinné vztahy a rodinné potíže. Nejhorší je, když volající zavěsí. Nemáme kam volat zpátky, protože hovory jsou anonymní, říká interventka.

Dětem pomýšlejícím na sebevraždu, která nejde odklonit, doporučuje interventka přivolat si pomoc rychlé záchranné služby a nechat se odvézt do bezpečí k odborníkům. „Děti se sebevražednou myšlenkou mohou volat i nám na Linku bezpečí, protože my jsme na takové situace připravení a umíme s dětmi mluvit a můžeme jim přivolat pomoc, pokud se na tom s nimi domluvíme.“

Další epizodu podcastu O životě zblízka si pusťte TADY:

„Pak je určitě na místě vyhledat pomoc někoho blízkého v okolí. Někoho, komu důvěřuji, s kým můžu mluvit, komu můžu říct mně je teď zle, potřebuji pomoct. To mohou být rodiče nebo někdo jiný dospělý ve škole, školní psycholog. Pak je určitě dobré odejít z místa, kde právě hrozí, že tu sebevraždu ten člověk chce spáchat: třeba od vlaku nebo od silnice, nebo odejít od okna. Odstranit předměty, kterými tu sebevraždu chce spáchat, zbraně nebo léky. Myšlenky na sebevraždu nebo třeba na to si ublížit trvají přibližně 20 minut a pak to klesá. Takže jde o to zvládnout tento čas tak, aby si ten člověk neublížil,“ vysvětluje vedoucí interventka z Linky bezpečí.

Linka bezpečí provozovaná v České republice stejnojmenným spolkem na telefonním čísle 116 111 je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé. Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak z mobilních telefonů.

Hana Petráková ví moc dobře, jaké to je žít ve strachu. Jako malá se totiž bála chodit do školy, protože i trojku vnímali její rodiče jako selhání. Tenkrát se neměla na koho obrátit nebo se svěřit. Přitom stačila jedna věta: i trojka je fajn známka. Následky si její duše ponese celý život. Zažívá osobní tlak na výkon a na to, aby bylo všechno perfektní a neselhala.

V podcastu také uslyšíte, kolik dětí denně na Linku bezpečí volá, co se skrývá za nárůstem dětských sebevražd, které hovory jsou nejtěžší a na co se ptají na Lince bezpečí pedagogové.

Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz. Vaše příběhy, dotazy nebo náměty můžete posílat na mail: bohumila.cihakova@denik.cz.