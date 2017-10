Nástupce Hlavatého zvolí Trutnovsko 5. a 6. ledna, rozhodl Zeman

/ANKETA/ Prezident Miloš Zeman vyhlásil doplňující senátní volby na Trutnovsku na 5. a 6. ledna. Případné druhé kolo by se uskutečnilo o týden později, konalo by se tak souběžně s prvním kolem prezidentské volby. V tiskové zprávě o tom informoval Pražský hrad. Dosavadní senátor na Trutnovsku Jiří Hlavatý (ANO) byl zvolen do Sněmovny, mandát v horní komoře Parlamentu mu tak zanikl.

dnes 11:21 SDÍLEJ:

Jiří HlavatýFoto: ČTK

Na Trutnovsku lidé v lednu patrně půjdou k volbám třikrát. Kromě senátních voleb se budou konat i ty prezidentské. Vzhledem k tomu, že se neočekává rozhodnutí o hlavě státu v prvním kole, budou muset voliči k urnám patrně i 26. a 27. ledna. ČTĚTE TAKÉ: Budu poslancem, rozhodl se dnes Hlavatý. Cítím se ale podvedený, hřímá Nástupce Hlavatého bude do horní komory zvolen na necelé dva roky vzhledem k tomu, že se podnikatel do Senátu dostal v říjnu 2014. Jeho řádný šestiletý mandát by skončil na podzim roku 2020, kdy skončí i mandát jeho nástupce. Generální ředitel a majitel textilní společnosti Juta ze Dvora Králové nad Labem Hlavatý byl členem senátorského klubu ANO, který se po jeho odchodu snížil na šest členů. Frakce i tak zůstala druhou nejméně početnou v horní komoře. Uprázdněno bylo i Hlavatého místo v hospodářském výboru.

Autor: ČTK