Nastupující americký velvyslanec Stephen King přijel do Česka

Budoucí americký velvyslanec Stephen King přijel v pátek do Česka. Dnes o tom informovala americká ambasáda. King se funkce oficiálně ujme poté, co předá pověřovací listiny prezidentovi Miloši Zemanovi. Termín jejich předání zatím nebyl stanoven.

Předchozím americkým velvyslancem v Česku byl od září 2014 Andrew Schapiro, jehož jmenoval tehdejší prezident Barack Obama. Vzhledem k tomu, že Schapiro nebyl kariérní diplomat a jeho nominace byla politická, po skončení Obamova funkčního období letos v lednu musel úřad ambasadora opustit.

O místo velvyslankyně v Praze loni krátce po vítězství současného prezidenta Donalda Trumpa ve volbách projevila zájem jeho první manželka Ivana, rodačka ze Zlína. Prezident Zeman to přivítal, uvedl tehdy, že lepší velvyslankyni by Spojené státy do Česka poslat nemohly. Trumpova bývalá manželka ale nakonec podle Zemana tuto funkci odmítla, protože by to bylo příliš pracovně náročné.

Spojené státy se nakonec rozhodly vyslat do Prahy Kinga, který stejně jako před ním Schapiro není kariérním diplomatem. Je dlouholetým členem Republikánské strany, za niž byl Trump zvolen prezidentem, a působil i v jejím vedení. King má vazby i na bývalého personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse, přímo s Trumpem ho ale podle amerických komentátorů politické styky nepojí.