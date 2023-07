Chytré mobilní telefony se pro lidi staly nepostradatelným pomocníkem. Výjimkou nejsou ani řidiči. Využívají je například kvůli navigačním aplikacím. Ty dokážou ušetřit čas i peníze, varují před kolonami či policejními hlídkami. Ne všude je ale motoristé smí používat. V zahraničí za to dokonce hrozí pokuty.

Statisíce Čechů se o letních prázdninách vydávají na dovolenou vlastním vozem. Už dávno přitom neplatí, že spolujezdec je navigátorem, který správnou trasu čte z autoatlasu. Samozřejmostí se pro tuzemské řidiče staly navigační aplikace. „Pokud je někde nehoda, upozorní řidiče včas a ještě nabídnou alternativní trasu s vyhnutím se problémového úseku. Dokážou vyhodnotit, zda má smysl vydat se na objízdnou trasu, či vyčkat v koloně,“ připomněl výhody mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Zároveň zdůraznil, že i přesto je důležité v autě vozit také dostatek tekutin, jídlo, deky a udržovat dostatečnou zásobu paliva v nádrži pro případ uvíznutí v koloně.

Modernější navigace: Řidiči dostanou přesnější informace o uzavírkách

Nejpopulárnější aplikace získávají postupně řadu vylepšení. Například Mapy.cz od Seznamu už dokážou nejen vyhledat nejbližší čerpací stanici i se zobrazením cen pohonných hmot v okolí, ale hlídají i maximální povolenou rychlost. Pokud ji řidič překročí, vizuálně ho upozorní. Při výrazném překročení rychlosti vydávají zvukový signál.

Novinkou je upozornění na silniční úseky s častými dopravními nehodami. Při plánování cesty i při přiblížení se k rizikovému místu aplikace řidiče upozorní. Celkem je v ní zahrnuto více než takových 750 úseků. „Snažíme se informovat pouze o těch místech, kde dává smysl sundat nohu z plynu. Méně nebezpečná místa tak mohou zůstat bez upozornění,“ vysvětlil produktový manažer služby Mapy.cz Jakub Faifer.

Data poskytl webový Portál nehod. Jedním z důvodů spolupráce bylo i to, že uživatelé takové informace chtějí. „Z odpovědí v průzkumu vyplynulo, že naprostá většina uživatelů navigace by uvítala upozornění na riziková místa na silnicích. A pro téměř třetinu respondentů by to byl důvod začít takovou navigaci využívat,“ přiblížil datový analytik společnosti DataFriends, která je autorem a spoluzakladatelem Portálu nehod, Jan Chalas.

Pozadu s novinkami nezůstávají ani celosvětově populární Google Maps. Nabízejí kromě nejrychlejší a nejkratší trasy i nejekologičtější variantu. Označená je vždy ikonou lístku.

Kde řidičům nejvíc hrozí střet se zvěří? Podívejte se na mapu rizikových míst

„Umělá inteligence identifikuje všechny relevantní trasy z bodu A do bodu B a vypočítá spotřebu paliva pro každou z nich na základě historických a reálných dopravních vzorců, sklonu a typu silnice a dalších údajů. Díky tomu dokáže ve zlomku sekundy najít nejúspornější a nejrychlejší trasu do cíle,“ sdělila mluvčí Googlu v České republice Iva Fialová. Řidič podlení jen musí v nastavení aplikace určit typ pohonu svého vozu.

Google do navigační aplikace přidal i funkci Přehledné trasy. Umožňuje sledovat průběh cesty i když je obrazovka mobilu zamknutá. Na displeji se zobrazuje aktualizovaný předpokládaný čas příjezdu a také kde odbočit. „Informace byly dříve dostupné pouze v režimu komplexní navigace,“ konstatovala mluvčí.

Pozor na pokuty

Při cestě do zahraniční by však čeští šoféři měli zbystřit. Zejména při jízdě do Německa by navigační aplikace Google Maps, Waze či Sygic měly zůstat vypnuté. Za jejich používání hrozí pokuta až 100 eur, tedy více než 2300 korun. U západních sousedů totiž platí zákon zakazující používání softwaru, tedy aplikací, který kromě informací o trase umí poskytovat i informace o stacionárních radarech.

Pozor na nebezpečné nehody: Toto jsou místa, kde Češi nejčastěji bourají

Zákaz se přitom nevztahuje pouze na šoféry. Jak informoval německý autoklub ADAC, podle rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Karlsruhe je protiprávní i spuštění aplikace jiným pasažérem. „Soud tak potvrdil pokutu sto eur pro čtyřiašedesátiletého řidiče, i když aplikaci měla spuštěnou jeho spolujezdkyně,“ napsal ADAC.

V Česku taková opatření neplatí. Pokuta v rozpětí od pěti tisíc do deseti tisíc korun hrozí za instalaci takzvané rušičky radaru. Stejně tak řidič může dostat až dvoutisícovou pokutu za umístění telefonu či jiného předmětu v zorném poli řidiče.

Oblíbené autonavigace (zdarma)



Google maps –Hlavní výhoda navigace je v její jednoduchosti, nechybí ani aktuální dopravní informace. Zdarma ji lze stáhnout z Obchodu Play.



Apple maps – V zařízeních se systémem iOS je již předinstalovaná. Pokud ne, lze ji zdarma stáhnout z App Store. Její velikou výhodou je zapamatování si poslední přesné polohy, kam navigovala. To se hodí zejména v případě, pokud řidič zapomene, kde zaparkoval.



Waze – Aplikace je zdarma, lze ji stáhnout do zařízení s operačním systémem Android či s iOS. Její výhodou jsou upozornění v reálném čase. Řidiči či spolucestující mohou do map vkládat události jako kolony, nehody ale i policejní hlídky.



Mapy.cz – Aplikace od Seznamu dokáže nejen naplánovat pěší výlet, ale stejně tak dobře poslouží i jako autonavigace. K dispozici je řada vychytávek včetně zobrazení čerpacích stanic a cen pohonných hmot, ale také míst, kde se měří rychlost. Je zdarma a stáhnout ji lze z App Store či Obchodu Play.