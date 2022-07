Na výsledcích průzkumu uskutečněného v rámci projektu Co na to Češi? je pozoruhodné, že do vojenských uniforem by lidé nejraději oblékali nikoli sebe, nýbrž druhé. Největší podporu tak má znovuzavedení vojny u mužů nad 60 let, kteří ji mají už dávno za sebou.

Historik: Povinnou vojnu bych nezaváděl, lepší je cvičit zálohy a mobilizaci

S klesajícím věkem pak podpora povinné vojenské služby klesá. V kategorii mužů od 18 až 29 let dokonce jako v jediné převažují odpůrci branné povinnosti. Téměř dvě třetiny těch, kterých by se vojna týkala především, ji odmítá.

Podobný rozpor panuje i mezi pohlavími. S tím, aby byla základní vojenská služba povinná i pro ženy, souhlasí 30 procent třicátníků z řad mužů. Mezi stejně starými ženami to za dobrý nápad považuje jen 19 procent oslovených.

Nejkonzervativnější jsou padesátnice, z nichž 68 procent se domnívá, že na vojnu patří jen muži, a pouhých 8 procent by na ni poslalo i mladé dámy. Průzkum agentury MNForce pro Deník se uskutečnil v průběhu června, a to na reprezentativním vzorku tisícovky respondentů.