Středočeská ČSSD podporuje vstup strany do vlády. Pro hlasovalo 111 delegátů

Na rozdíl od sociálních demokratů z Ústecka, jejichž představitelé se vyslovili proti účasti své strany v připravované vládě, středočeská organizace ČSSD vládní angažmá podporuje. V sobotu to ukázalo hlasování na krajské konferenci v Kladně. V tamější Vašatově ulici získala varianta vstupu do vlády výraznou podporu.

K doporučení hlasovat pro vstup ČSSD do vlády ve vnitrostranickém referendu, které začíná v pondělí, se přiklonilo 111 delegátů. Šest hlasů pak bylo proti a sedm přítomných se zdrželo hlasování. U většiny převážil názor, že vládní účast by sociálním demokratům umožnila prosazovat svůj volební program a také by přispěla k vytvoření stabilního kabinetu s potřebnou podporou v Poslanecké sněmovně.

Zvažovaný vládní model není pro Středočechy novinkou. Koalice ANO s ČSSD za podpory komunistů je aktuálně u moci i v kraji, a to od „převratu“ z loňského října. Tehdy hnutí ANO po roční spolupráci vypovědělo koaliční smlouvu dosavadním partnerům ze STAN, ODS a Nezávislým Středočechům, s nimiž již od léta mělo nepřehlédnutelně napjaté vztahy. Nynější poměry si hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) pochvaluje; současná koalice podle jejích slov „funguje skvěle profesně – i lidsky“.

Odvržení někdejší partneři se naopak stali hlasitými kritiky. „Korupce, koryta, komunisti,“ reagovali na změnu například občanští demokraté. Oponenti se nerozpakují hovořit třeba o nekompetentních krocích a vytváření atmosféry strachu, doprovázených vyhazováním odborníků či snahou „zamést pod koberec“ kauzu Čapí hnízdo (spojovanou především se jménem šéfa ANO Andreje Babiše). Podobná slova lze ostatně slyšet i na celostátní scéně – a to nezřídka i ze stejných úst.

Středočeští sociální demokraté si také o víkendu zvolili nového krajského předsedu. Jana Hamáčka (39) z Mladé Boleslavi, který se v únoru stal předsedou celé strany, vystřídal na postu krajského lídra Robin Povšík. Tento rovněž 39letý politik, který je taktéž z Mladé Boleslavi, neměl protikandidáta.