Návštěvu Olomouckého kraje končí prezident na Jesenicku

Závěrečným dnem pokračuje prezidentská vizita Olomouckého kraje. Miloš Zeman zamířil na sever regionu.

Do Vápenné na Jesenicku zavítal v pátek 10. listopadu prezident Miloš Zeman. Návštěvou obce, která získala titul Vesnice roku 2017 Olomouckého kraje, zakončí svou návštěvu kraje.

Do Vápenné prezident přijel s mírným zpožděním. Do kulturního domu vstoupil zadním vchodem pres areál továrny mimo zraky veřejnosti. Bezpečnostní opatřeni jsou přisná. Pred vstupem do sálu se lidé musí podrobit osobni prohlidce.

Do kulturniho domu ve Vapenné zamířily davy lidi. Nakonec se jich sešlo přes tři stovky. Vápenná má 1300 obyvatel. V novodobé historii je to poprvé, kdy do obce zavítal prezident republiky.

Po podpisu do pamětní knihy a dekorování praporu obce se přemístí na oběd do hotelu na Křížovém vrchu nad Jeseníkem. Z města v 16 hodin odletí do Prahy.

Během třídenní návštěvy kraje Miloš Zeman zavítal do Lipníku, Mohelnice a Zábřehu. V prvním a posledním jmenovaném městě na něj kromě příznivců a zvědavců čekala také skupina odpůrců.