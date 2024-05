Bude sucho a větrno. V části Česka od noci hrozí požáry, varují meteorologové

ČTK

Na většině území Čech a na západě Moravy hrozí od noci na úterý kvůli suchému a větrnému počasí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Upozornění platí do noci na čtvrtek, není ale vyloučeno to, že bude prodlouženo. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který informace zveřejnil i na svém webu.

Kvůli hrozbě požárů meteorologové doporučují nerozdělávat oheň v přírodě. Ilustrační foto. | Foto: HZS KHK