Na zjištění upozornila ekologická organizace Arnika, která se podílela na mezinárodním výzkumu kanadské McGillovy univerzity. Vědci zjistili, že zcela běžně se z dětských lahví vyluhuje do pití změkčovadlo diisobutyl-ftalát (DiBP). A to zejména vlivem údržby. „U více než poloviny lahví se zjistilo, že se DiBP uvolňuje po umytí v myčce. Před mytím v myčce nádobí tato chemická látka unikala pouze z jedné láhve,“ uvedla Annelies den Boer, ředitelka nadace Tegengif, pro kterou výzkum vznikl. Koncentrace DiBP se zvyšovala i s časem, kdy tekutina v láhvi zůstávala.

Zkoumané vzorky pocházely i z Česka. Zakoupit je mohli zákazníci v kamenných i zásilkových obchodech. Odborníci z Arniky upozorňují na to, že žádný z nich přitom nenabízel zboží, které by překračovalo limity stanovené nařízením Evropské unie. „Dle současné legislativy jsou tedy všechny lahve bezpečné,“ upozornila odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží spolku Arnika Karolína Brabcová.

Ekologové přesto upozorňují, že jen samotné dodržování limitů nestačí. Ftaláty jsou totiž všude, včetně hraček či oblečení, a děti s nimi přicházejí do kontaktu opakovaně. „Právě tato všudypřítomnost zvyšuje zdravotní riziko,“ varovala den Boer.

Podle Státního zdravotního ústavu nejsou všechna změkčovadla plastů škodlivá. Ftaláty ale toxické jsou. „Mohou způsobovat vývojové vady, mohou poškozovat játra, ledviny a některé z nich jsou endokrinní disruptory. Proto jsou předmětem mnoha regulací na evropské úrovni, co se spotřebitelských výrobků týče, včetně plastů určených pro styk s potravinami. Řadu z nich nelze vůbec pro výrobu obalů na potraviny použít,“ upozornila mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.

Ekologové rodičům doporučují, aby místo plastů využívali jiné materiály. „Pokud si kupujete novou láhev na pití, zvolte raději nerezovou ocel nebo sklo. Budete-li prozatím používat své plastové láhve, pak pravidelně měňte vodu v láhvi a myjte ji ručně, nikoli v myčce,“ poradila Brabcová.

Strašák Čína? Pozor na zásilkové obchody

Mnoho rodičů řeší při nákupu lahví a svačinových boxů pro děti původ zboží. A jako magické zaklínadlo se objevuje slovo Čína a předpoklad, že čínské zboží je závadnější. Podle spotřebitelské organizace dTest to paušalizovat nejde. „I Čína má své bezpečnostní normy pro výrobky určené pro styk s potravinami. Například celkový migrační limit obalového materiálu do uložené potraviny je v čínském i unijním předpisu stejný. V každém případě platí, že zboží uváděné na trh v Evropské unii musí vyhovět unijním předpisům, ať bylo vyrobeno kdekoliv,“ poznamenala pro Deník šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Pravdou ale zůstává, že čínské výrobky kralují evropské databázi nebezpečných výrobků RAPEX. „Snadno zjistíte, že většina kuchyňských potřeb, které se do ní dostaly kvůli chemickému riziku, má jako zemi původu uvedenou Čínu. O tom, že problém zřejmě stále přetrvává, svědčí například skutečnost, že nejčerstvější záznamy v tomto rejstříku pocházejí z letošního roku,“ vysvětlila Hoffmannová.

Časopis dTest proto radí obezřetnost při nákupech na internetu. „Zejména to platí pro nákup na on-line tržištích sídlících mimo Evropskou unii, kdy se zboží nakupuje přímo v zahraničí bez oficiálního dovozu do EU,“ připomněla Hoffmannová.

PET lahve jsou spolehlivý materiál

A jak je to s PET lahvemi? I ty se v minulosti objevovaly na pranýři a hovořilo se o tom, že by mohly škodlivé látky uvolňovat. Pokud se PET lahve vyrábějí v souladu s legislativou, jsou podle Státního zdravotního ústavu bezpečné a změkčovadla se při jejich výrobě záměrně nepoužívají.

„PET je jeden ze stabilních a bezpečných plastů, který se pro balení potravin používá. Je odolný, za normálních teplot okolí nedegraduje a ani se nerozkládá v míře, která by mohla jakkoli poškodit lidské zdraví nebo nějak negativně ovlivnit senzorické vlastnosti balených potravin,“ informovala mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.

Varovný prst ale odborníci zvedají při opakovaném používání plastových nádob, které se primárně používají jako jednorázové obaly. Třeba na jídlo z kantýny nebo dovážkové služby. „Ty by se neměly používat opakovaně, tudíž by se neměly mýt, ale mělo by být s nimi zacházeno jako s obalovým odpadem. Obaly, které jsou určeny pro opakovaný kontakt s potravinami, musí být pro tento účel testovány a musí vyhovět legislativním požadavkům pro opakované používání, které zaručuje, že i v případě opakovaného mytí a používání jsou bezpečné,“ dodala Čechová.