Můj dnešní host se kdysi nechal pohltit velkým světem. Bezbřehou touhou ulovit kořist a pokaždé vyhrát zakázku. Intriky a manipulace mu nebyly cizí. Jenže všechno má své meze, které on často překračoval. Až spadnul na samotné dno a vyhořel. Proč tak moc toužil po dosažení úspěchu a co všechno mu byl ochotný obětovat? Nejen na tyto otázky odpovídal Karel Novotný, vyhledávaný marketingový expert, který již několik let buduje brand Vysoké školy Newton, pořádá workshopy po celém světě, a před pár lety napsal knihu Neradost.

Přinášíme vám podcastovou sérii Život v rovnováze. Protože pokud v rovnováze není, hrozí nám únava, vyčerpání, syndrom vyhoření, úzkosti a deprese. A dlouho budovaná kariéra nabere strmý pád | Video: Deník/Bohumila Čiháková

Přinášíme vám podcastovou sérii Život v rovnováze. Protože pokud v rovnováze není, hrozí nám únava, vyčerpání, syndrom vyhoření, úzkosti a deprese. A dlouho budovaná kariéra nabere strmý pád.

Toužil jste už jako malý kluk po úspěchu?

Určitě ano, i když jsem asi úplně nevěděl, co to přesně znamená, nebo co to přesně je.

A dosáhl jste toho?

Já myslím, že nakonec ano. Teď v posledních letech možná tím, že už žádný úspěch nechci.

PODCAST: Mohl jsem zabít sebe i syna. Vyhoření přišlo za volantem, říká Novotný

Vy o sobě říkáte, že jste „divnej“. Když jsem četla vaši knihu, pocítila jsem jakousi divnost v kapitole Děda. Vaše dětská posedlost vůči komárům, přemítání o tom, jestli jste ve snu nebo už v realitě, hlas, který vám neustále něco našeptával, až po to, že vás toto blouznění dovedlo k rybníku, kde jste se v noci málem utopil. Podivně může působit i to, že jste v dospělosti ulehal s notýskem a tužkou, abyste si zapisoval sny. Je to jen divné, nebo už to hraničí s nějakou psychickou chorobou?

To je otázka za milion asi pro spoustu lidí a když je někdo divný, tak je divný vůči něčemu, co je normální. Možná je to dáno tím, když je člověk posedlý tou neustálou snahou se srovnávat a porovnávat s ostatními. Potom si nese nálepku divný.

Měl jste tendence porovnávat se s ostatními?

Hrozně moc.

Ta nálepka „divnej“. Jde s vámi od té doby, co jste byl jako dítě, nebo se to změnilo?

Svým způsobem to určitě se mnou jde delší dobu, a dokonce si tu divnost pěstuji. Když jsem přešel na volnou nohu, tak jsem své podnikaní na mé divnosti postavil.

Bohumila ČihákováZdroj: DeníkO životě zblízka



Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz.



Vaše příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat, můžete posílat na adresu bohumila.cihakova@deník.cz.

Kde a možná i kdy se teda začala rozbíhat vaše kariéra?

Moje kariéra se rozběhla někdy na konci základní školy. Díky kreativním schopnostem jsem dostal na starosti třídní nástěnku. Tuto kreativitu jsem zúročil i na gymnáziu a vysoké škole, kde jsem nakonec skončil jako marketingový šéf v brněnském Essexu, což byla organizace pro studenty ekonomických fakult.

Stal jste se úspěšným ve svém oboru. To je asi něco, po čem toužíme všichni. Ale kromě toho, jak se dělá samotný marketing nebo jak se identifikují dobré značky, pojďme spíš probrat to, že se za tento úspěch i draze platí. Vy jste zažil syndrom vyhoření, úzkosti až po silné deprese. Popište mi vaši cestu na vrchol, než přišel pád na dno.

Přemýšlel jsem o tom mockrát, ale nedokázal jsem najít žádný algoritmus, žádnou logiku, žádný plán, podle kterého jsem postupoval a kdy to přišlo. Byl to čistý oportunismus, rozhodnutí, které v dané chvíli člověk udělá a nějak ovlivní jeho kariéru. Byl jsem často rychlejší než ostatní. Neváhal jsem. Hodně a rychle jsem pracoval.

Do knížky Neradost jste sepsal všechny svoje pocity, bolesti, úvahy, myšlenky z vašeho života. Kdy a proč jste o sobě začal pochybovat? Byl problém hlavně v množství práce, touze po úspěchu, mít nakloněný velký svět směrem k sobě?

Mě se to nepovedlo rozklíčovat. V tom běhu tam určitě přišla řada signálů, že se něco děje. Ten hlavní impuls přišel od dětí. Už jsem se s nimi nedokázal smát. Měl jsem panické ataky. Lhal jsem sám sobě. A nechtěl jsem je ohrozit. Nebyla to práce, že bych v ní selhával.

Hostem podcastu byl Karel Novotný, vyhledávaný marketingový expert, který již několik let buduje brand Vysoké školy Newton, pořádá workshopy po celém světě, a před pár lety napsal knihu Neradost.Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Ten, kdo vás zná z přednášek, workshopů či obchodních jednání, si teď pravděpodobně řekne, ty bláho, skvěle našlápnutá kariéra, workoholik, týpek, co všechno okecal ale nikdy na sobě nenechal nic znát. Využíval jste k dosažení cíle a utlumení svých emočních pocitů přetvářku, intriky, manipulaci?

Určitě. Už odmalička jsem to cvičil na učitelích na základní škole a gymnáziu. Je pravda, že v tomto jsem byl poměrně nadané a talentované dítě. Nechci teď střílet do vlastních řad, ale myslím si, že to je součást toho, proč mě to ve finále v té reklamně a marketingu bavilo.

Dělat intriky je zábava?

To ani ne, ale je to dost blízko tomu, co je často součástí a náplní mojí práce. A to mi šlo a nevadilo mi dělat některý věci, které by někdo už třeba nedělal.

Říkáte, že jste si manipulaci nacvičoval už jako dítě na základní škole, pak na střední škole. To muselo být přeci hrozně vyčerpávající. Kombinace zapálení pro získání klienta, a k tomu ještě ta hra na dokonalého a schopného marketingového génia.

To není vyčerpávající. Když to fungovalo, strašně mě to bavilo. Je to žár spalující všechno včetně sebe. Je to stejný pocit, jako když jste v laufu. Nic vás nebolí.

Používáte tyto manipulace i v soukromém životě? Mohou vám pak ti nejbližší věřit?

Asi se tomu nedá vyhnout. A dokonce toho zneužívá nebo využívá moje okolí. Chodí si pro rady, jak co mají udělat, aby se vyhnuli problému, jak mají požádat o zvýšení platu, jak si mají říct o práci nebo řešit nepříjemné věci. A v tomto okamžiku jsem najednou užitečný. Je to stejné jako obviňovat někoho, kdo vyrábí nože, že to je vrah. Jde jen o nástroj, který v nějakém kontextu použijete. Kde je potom to dobro a kde je to zlo? Ano, když řeknete slovo manipulace, ta konotace je rozhodně na první dobrou negativní.

Nebezpečným syndromem vyhoření trpí každý pátý Čech. Odborníci radí zabrzdit

Máte nějakou hranici, za kterou byste nešel?

Těch hranic s postupujícím věkem přibývá a je jich celá řada. Extrémně citlivě se snažím volit to, kde, proč a jak co použiji a musím si být stoprocentně jistý, že nepoškodím něčí zájmy.

Takže ve chvíli, kdy jste padal strmě dolů, byla kariéra a úspěch důležitější než zdraví? Nebo jste měl strach? V knize píšete, že strach řídí všechno a všechny. Signály přepracování, únavy, nechuti jste prostě ignoroval? Mnoho psychologů, ale i psychiatrů v rozhovorech či příručkách říká, že syndrom vyhoření nepřijde ze dne na den.

Když máte teplotu, vezmete si prášek. Ale v těch psychických věcech je to jiné. Můžete mít tisíc příkladů nebo doporučení psychologů, ale když to opravdu přijde, tak si s tím nedokážete poradit. Čili za mě žádné pomalé padání do vyhoření nebylo. S tím jsem se ráno probudil. Je to čistá rána dolů.

Kdy jste zjistil, že to už sám nezvládnete? Před rozhovorem jste jen utrousil, že to bylo ve chvíli, kdy jste začal být nebezpečný pro svoje děti a ženu. Co se stalo?

Byla to nějaká koincidence, kdy jsem staršího syna vezl na školu v přírodě. A přesně už si nevzpomenu na to, co se mi v autě honilo hlavou, ale přišla jedna z panických atak, která končila tím, že jsem neměl pod kontrolou svoje ruce, což, když řídíte, není úplně ideální stav. Pamatuji si ten okamžik, když jsem se podíval do zpětného zrcátka na syna, který tam seděl a rozhlížel se po krajině a já nemohl dělat nic. Nedokázal jsem ovládat svoje ruce, svaly a klouby. To byl okamžik, kdy se to ve mě zlomilo. Ještě ten den cestou zpátky jsem si zařídil návštěvu psychiatra.

Co vám paní psychiatrička říkala?

Nebyl jsem pochválený. Začali jsme řešit preskriptivní program a hledat správnou medikaci, což nakonec trvalo déle, než bych čekal. Nicméně dostal jsem na to papír, který mám doma někde schovaný, a začala léčba.

Kolik vám bylo let, když jste vyhořel?

Necelých čtyřicet.

Ostuda i strach o vnoučata. Smířit se s homosexualitou dětí je pro rodiče těžké

Vy jste mi naznačil, že jste měl i myšlenky skončit se životem. Popište mi, co se vám v takové chvíli dělo v hlavě a co vás zastavilo to neudělat?

Byl tam pro mě zpětně nesmyslný rozpor. Nebylo to tak, že bych stál s kudlou u krku před zrcadlem a rozmýšlel se, jestli se zabít. Byl jsem v takové plovoucí tupé dlouhodobé fázi, kdy se člověk s myšlenkou na smrt probouzí a zase s ní usíná a promýšlí všechny scénáře, kdy to udělá a jak to udělá a co to všechno způsobí. Ale fixace na rodinu byla velmi silná, takže jsem to tenkrát neudělal.

Tehdy jsem vstoupil do nějaké experimentální léčby, protože standardní prášky moc nefungovaly, a součástí toho procesu bylo, že jsem musel chodit jedenkrát týdně na inspekci za psychiatrem a jedenkrát týdně jsem se anonymnímu lékaři po telefonu zodpovídal z mnoha otázek, aby měřil úspěšnost léčby. A jedna z otázek byla, jestli se chci zabít nebo ne.

Jak na to reagovaly děti a manželka? Předpokládám, že než se stalo to, co popisujete, tomu předcházelo jistě mnoho jiných, řekněme ataků a střetů.

Určitě. Děti z toho byly díky věku relativně vyčleněný a snad se to na nich ani nijak nepodepsalo. Samozřejmě se ženou jsme strávili mnoho času a diskuzí. Tady bych prosím toto téma uzavřel.

Psycholožka: Rodiče podávají dětem nebezpečná laxativa, chtějí je mít úspěšné

Lidé, kteří nevidí světlo na konci tunelu, potřebují otupit svoje pocity, emoce, tíhu, bezmoc, a tak často sáhnou po prášcích, drogách nebo alkoholu. Vy jste úlevu našel v cukrech. Mám si představit kila čokolády, dortů a pak nadváhu?

Neměl jsem tehdy touhu pít alkohol ani brát drogy. Babička byla cukrářka. Od malička jsem měl rád sladké. Uklidňovalo mě. Bohužel tím množstvím se to u mě projevilo na postavě. Přibral jsem, následně řešil diety, což bylo to poslední, co jsem v tom stavu potřeboval. Byla to nekonečná spirála, která potřebovala zastavit.

Potkáváte se s mnoha lidmi. Vysoce postavenými, majiteli firem, řediteli. To jsou dozajista taky lidi, kteří jsou pro svou práci zapálení, potřebují, aby fungovala, máte občas sklony, je ovlivňovat i po té psychické stránce? Předat jim vlastní zkušenosti, že práce není všechno?

Já jsem velký fanda, respektive velký odporovatel nevyžádané zpětné vazby. To znamená, na co se mě nikdo nezeptá, tak to mu neříkám. Ale mám kolem sebe lidi, kteří se mě sami ptají na zkušenosti, hledají odpovědi na otázky. Je zajímavé být zpětně konfrontovaný s těmi situacemi, co se děly mně jenom o pár let později a trošku v jiném kontextu. Takže pokud mohu pomoct, určitě ne odborně, ale spíš nějakou zkušeností a třeba nějakým uklidněním, nebo naopak varováním, tak mě to těší, že to všechno nebylo úplně marný a může to pomoct někomu dalšímu.

Hostem podcastu byl Karel Novotný, vyhledávaný marketingový expert, který již několik let buduje brand Vysoké školy Newton, pořádá workshopy po celém světě, a před pár lety napsal knihu NeradostZdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Blížíme se ke konci. Ve vaší knize, která mě docela semlela, to přiznávám, jsem se dost zdržela u kapitoly Cílopáska. Otázka zněla: Co tě napadne jako první, když se řekne cíl. Aniž bych četla dál, uvědomila jsem si, že můj jediný cíl je být v pohodě. Mám spíš přání než cíle. Jak jste na tom dnes vy?

Nemám cíl. A když se řekne cíl, vybavím si našeho čokla, který, když dohnal zajíce v lese, tak si s ním následně nevěděl rady. Nevěděl, co s tím zajícem má dělat. My jsme mu zatleskali, že ho chytil, ale to zvíře na vás čumí, protože neví co teď. A takto si myslím, že se to děje nám lidem. Jsme posedlí plánováním, cyklováním, ale víme prd o tom, co vlastně chceme. Tak s tím bojujeme a hledáme cíle. Někdo má ty cíle jako magnety, grafy a diagramy. Já už to nechávám plynout.

Ještě poslední otázka. V knize píšete, že jen máločeho litujete. Opravdu ničeho nelitujete?

Lituji hodně věcí. Udělal jsem spoustu chyb. Lituji toho, že jsem někomu něco nestihl říct anebo někomu nic říkat neměl. A že to způsobilo spoustu bolesti, nebo to nestihlo způsobit dost radosti. To jsou věci, kterých určitě budu litovat pořád.

Hostem podcastu byl Karel Novotný, vyhledávaný marketingový expert, který již několik let buduje brand Vysoké školy Newton, pořádá workshopy po celém světě, a před pár lety napsal knihu NeradostZdroj: Deník/Bohumila ČihákováKarel Novotný se již více než 20 let aktivně věnuje marketingu a reklamě – v současnosti především jako přednášející a poradce. Své workshopy pořádal po celém světě a krom konzultanství pro velké společnosti pomáhá s marketingem i neziskovým organizacím. NEWTON University je pro něj prostorem, kde se potkávají zkušení se začátečníky, což on sám vnímá jako velmi přínosné pro všechny zúčastněné; zvláště pro studenty. Buduje brand Vysoké školy Newton, stojí za rebrandingem Remosky, marketingem českých kol Qayron, LMC, stavěl marketingovou strategii Růžového slona. Je autorem knihy Neradost, která otevírá citlivé téma deprese a vyhoření, o kterém mluví otevřeně a z vlastní zkušenosti.