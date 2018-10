Zvrat v jednání o koalici: vyšachované ANO, Brno bude mít novou primátorku

Nečekané rozuzlení má jednání o nové koalici v brněnském zastupitelstvu. Další čtyři roky bude vládnout v krajském městě ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Piráti. „Já bych měla být primátorkou. Pánové Hladík, Koláčný a Pospíšil budou náměstci a ODS bude mít ještě jednoho náměstka,“ řekla lídryně ODS Markéta Vaňková.

Dohoda je definitivní. Strany ji stvrdily podpisem smlouvy.

Výsledek je o to překvapivější, že ještě v pondělí jednaly ODS, KDU-ČSL a ČSSD o koalici se zástupci hnutí ANO. Podle Vaňkové se při vyjednávání neshodli především v důležitém tématu rezidentního parkování. V tomto mají podle ní k sobě noví koaliční partneři blíže.

Takto ještě v pondělí dosavadní primátor Petr Vokřál komentoval jednání o koalici:

Vyšachované hnutí ANO se k situaci vyjádří v úterý v pět hodin odpoledne.

Premiér Babiš označil dohodu ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD v Brně za bezprecedentní podraz. „Jen to potvrzuje, že politická scéna je rozdělená na hnutí ANO a takzvané tradiční politické strany. Neuvěřitelné svinstvo. Pan Vokřál byl velice vstřícný a i když měl s ODS většinu, nabízel společnou koalici i ČSSD a KDU-ČSL. Do Brna se vrací kmotři a pro lidi z Brna je to velice špatná zpráva“ uvedl předseda ANO v České televizi.

Nová koalice bude mít v zastupitelstvu třiatřicet hlasů z pětapadesáti. Vítěz voleb v Brně hnutí ANO bude pouze v opozici, stejně jako SPD.

Jsem velmi rád, že v Brně došlo k rychlému utvoření "koalice změny" v čele s @MVankova_ODS. Bude skvělou primátorkou. ODS je skutečnou alternativou k ANO. Děláme, co jsme voličům slíbili. — Petr Fiala (@P_Fiala) 9. října 2018

