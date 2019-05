Manifest uvádí: „Šikovné české ručičky, existenční nutnost stvořená z tlaku plánovaného hospodářství, se pomalu stávají minulostí. Světem hýbou a v budoucnu hýbat budou nové nápady, kreativita a inovace. A pokud nechceme zaspat a zůstat montovnou, kterou permanentně ohrožuje odchod investorů a nakonec zajde na úbytě, musíme v sobě najít potenciál vychovávat a kultivovat schopnost být kreativní. Kreativita a inovace jsou nevyčerpatelný zdroj bohatství."

Business odvětví založená na kreativitě jsou nejrychleji rostoucí obory podnikání. Země jako Velká Británie, Německo, Rakousko, Švédsko zavedly do svých GDP statistik kapitolu kreativních průmyslů a kontinuálně sledují vývoj jejich přínosu pro celé hospodářství. Pro mnoho zemí je kreativní průmysl významným vývozním sektorem. Příkladem může být kalifornský Hollywood, britská quality TV nebo kanadský herní průmysl.

Kromě přímého vlivu na HDP má kreativní průmysl mnoho vedlejších vlivů - ovlivňuje vzdělávání, inspiruje ostatní business směrem k vyšší invečnosti, mnohdy je destinačním ambasadorem. Příkladem může být fenomén Angry Birds jako skvělý finský ambasador. Mimochodem nejúspěšnější česká značka všech dob by bez kreativity a invence chudého zlínského ševce nikdy nevznikla.

A jak je tomu u nás?

Když se v Česku řekne kreativní průmysly, odpovědí ve většině případů bude: Kreativní co? Průmysly? Co to sakra je? Přitom tento „co-to-sakra-je“ sektor ročně produkuje přibližně 5 procent hrubého domácího produktu a meziročně roste rychleji než tradiční odvětví typu chemického nebo automobilového průmyslu.

Nikdo nás nezná jménem. A to chceme změnit v první řadě.

Chceme dát sektor kreativních průmyslů na mapu. Chceme, aby nás česká veřejnost znala jménem. Chceme, aby si česká veřejnost dovedla představit, co to je, a dokázala si vybavit, jaké konkrétní obory obsahuje. Aby si dokázala představit, že obory s vysokou přidanou hodnotou jako architektura, design, software a herní průmysl, reklama, filmová a televizní tvorba, tedy obory, jejichž základem je lidská kreativita, znamenají potenciální perspektivu práce pro jejich děti i pro ekonomiku jako celek. Většinu rutinní práce brzy nahradí stroje, lidskou kreativitu a představivost zatím stroj nahradit neumí.

Kreativní lidé Česka, dejme o sobě vědět a ukažme světu, že jsme síla, která bude formovat naši společnou budoucnost! Připojte se k Manifestu kreativních průmyslů.

Kdo jsme? Jsme iniciativa studentů a profesorů VŠKK (Vysoká škola kreativní komunikace). Iniciátorem je Ing. Josef Vojta, marketingový stratég a pedagog VŠKK, spoluinicátory Čestmír Benda, marketingový stratég a pedagog VŠKK a Me. Bc. Nikola Pařízková, mediální expertka a pedagožka VŠKK. Za studenty a pedagogy VŠKK prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., rektor VŠKK.