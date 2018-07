Nechceme komouše! Demonstranti vypískali Babiše, házeli po něm i láhve

/VIDEO/ Způsob, jakým se člověk pohybuje, je podobně jedinečný jako například otisky prstů. Skupina vědců a studentů nyní vyvinula radaru podobnou technologii, která dokáže identifikovat kolemjdoucího člověka i přes zeď. To by mohlo být použitelné například při sledování starších nebo nemocných lidí, ale současně to vyvolává obavy ochránců soukromí.