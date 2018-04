Nechceme levnou jízdu za horším vzděláním, vzkazují studenti Babišovi

Česká středoškolská iniciativa a studenti vysokoškolských oborů v otevřeném dopise vyzvali premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), aby jeho vláda revokovala usnesení o zavedení slevy ve vlacích a autobusech pro seniory a studenty. Obávají se totiž, že to bude znamenat škrty 400 milionů korun v rozpočtu ministerstva školství, které je podle nich dramaticky podfinancované.

Babiš ale tvrdí, že kabinet přesouvá jen ty peníze, které ministerstva v minulosti nedokázala utratit, a nejde tedy o omezení výdajů.

"Je pro nás nepřijatelné, že druhé největší škrty jsou právě v oblasti vzdělávání. Požadujeme, aby vláda toto usnesení revokovala, plánovaný výdaj 400 milionů korun vyhledala v jiných kapitolách státního rozpočtu a tyto peníze z rozpočtu školství reinvestovala do některé z oblastí vzdělávání," uvedli ve výzvě nazvané "Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním" studenti pedagogických fakult z iniciativy Otevřeno a představitelé České středoškolské unie.

Sleva ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě se bude od 10. června vztahovat na cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně, letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Babiš už dříve řekl, že vláda v letošním rozpočtu našla úspory 8,4 miliardy korun. Z těchto peněz chce kabinet dát čtyři miliardy krajům na opravy silnic 2. a 3. třídy a zbytek využije na slevy jízdného.

Argument, že 400 milionů korun z kapitoly školství jsou nevyčerpané prostředky, považují studenti za nepřijatelný. "V tomto případě požadujeme, aby vláda našla cestu pro jejich efektivní využití opět v oblasti vzdělávání a školství," uvedli. Vyzvali také vládu, aby zamezila jakýmkoliv dalším škrtům v rozpočtu ministerstva školství a prosazovala celkové zvýšení investic do vzdělávání.

Babiš na svém facebookovém profilu napsal, že interpretace tabulky s přesuny peněz je "šílená dezinformace". Ohradil se proti výkladu, že slevy jízdenek budou na úkor platů učitelů nebo vzdělávání. "Není to tak. Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol," uvedl premiér. Vláda podle něj našla k 1. lednu letošního roku celkem 170 miliard korun, které ministerstva nebyla schopna utratit.

Ve školství šlo o částku 400 milionů korun, což jsou podle Babiše peníze z nevyčerpaného investičního programu vysokých škol a v mezinárodní vědecké spolupráci. Věda a výzkum nevyčerpala 6,9 miliardy Kč.

"Není tedy pravda, že peníze na opravy silnic 2. a 3. tříd a finanční prostředky na slevy jízdného jdou na úkor českého školství nebo vědy a výzkumu. Naopak naše vláda peníze na vědu a výzkum navyšuje," zdůraznil předseda vlády v demisi. V příštím roce podle něj stát přidá na vědu dvě miliardy korun, celkem téměř 37 miliard.