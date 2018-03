Babiš ve středních Čechách: Nechybí peníze, ale vize rozvoje a plán investic

/FOTOGALERIE/ Peníze nejsou problém; problémem je dokázat finanční prostředky čerpat. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) to řekl v úvodu středečního výjezdního zasedání členů vlády ve Středočeském kraji, kdy se Deník zeptal, zda jeho ministři přijíždějí s kapsami naditými bankovkami, které by byli připraveni vytáhnout na okamžité řešení nejpalčivějších problémů. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) totiž již v úterý připomněla, že hostitelé nechtějí ukazovat výkladní skříně. „Jde nám o to upozornit na největší bolesti, na které naše zdroje nestačí,“ připomněla.

Ve středu ocenila čtyři miliardy korun, které vláda posílá krajům na opravy silnic – přičemž pro středočeské komunikace II. a III. tříd z toho připadne 717 milionů. „My přidáme dalších 350 milionů, aby to byla dohromady miliarda,“ uvedla hejtmanka. Upozornila ovšem, že s opravami bude současně spojena vlna uzavírek a objížděk.

Právě dopravu označil jako jeden z největších problémů středních Čech i Babiš. Uvedl, že ho v minulém týdnu informoval ministr dopravy, že se vyřešilo železniční spojení na letiště a do Kladna. Jermanová uvedla, že pro kraj jsou dále naléhavé zvláště dostavba dálnice D3 a Pražského okruhu. „Pomyslná bota nás tlačí také v kultuře, především jde o problematiku obnovy a záchrany kulturních památek. Třetí problém, který je třeba řešit, je rozšíření kapacit sociálních zařízení,“ zdůraznila hejtmanka. Babiš přikývl – přičemž doplnil ještě budování sportovišť. V souvislosti s investicemi připomněl, že mnohé projekty brzdí legislativa nebo postoje aktivistů. „A některé instituce také nepomáhají,“ podotkl.

Upozornil, že i kdyby byly dnes uvolněny peníze, stavět se nezačne dřív, než za dva roky. V případě větších projektů za čtyři pět let. „Tahle země nikdy neměla desetiletý investiční plán,“ pojmenoval to, co vnímá jako největší problém. S tím, že je třeba uplatnit to, co zná každá firma: vytvořit dlouhodobé programy, posuzovat priority, potřeby, návratnost.

Vlastně tak zčásti odpověděl i na výtky středočeských opozičních zastupitelů ze STAN, kteří návštěvu už podle jejího programu zhodnotili jako promarněnou příležitost. Pochválili sice snahu hejtmanství lobbovat za řešení středočeských problémů i zájem vlády porozumět regionálním těžkostem, volají ale po větších diskusích o koncepci rozvoje a budoucnosti kraje.

Po ranním jednání radními se Babiš vyjádřil i ke středočeskému požadavku na změny v rozpočtovém určení daní – tedy ve způsobu, jak stát rozděluje část daňových výnosů. Hejtmanství má za na to, že vzhledem k rychlému rozvoji středních Čech by byly na místě změny: kraji přidat (což tedy znamená jiným ubrat). Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO) propočítal, že při spravedlivém dělení by měl kraj dostávat asi o miliardu korun víc.

„Logický požadavek, který by měl být podpořen,“ reagoval Babiš. „Od roku 2000 se počet obyvatel kraje zvýšil o dvacet procent,“ připomněl s tím, že jinde s výjimkou jižní Moravy naopak lidí ubývá. Premiér proto kraj vyzval, ať navrhne legislativní změnu. „A je na sněmovně, jak rozhodne,“ poznamenal.