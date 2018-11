Nedůvěra Babišově vládě? ČSSD zatím nerozhodla, řekl Hamáček

Předseda sociálních demokratů a vicepremiér v menšinové vládě ANO a ČSSD Jan Hamáček dnes na zhruba pětiminutové schůzce šéfům ODS a Pirátů Petru Fialovi a Ivanu Bartošovi sdělil, že ČSSD o postoji k nedůvěře vládě zatím nerozhodla. Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové se sociální demokracie rozhodne do konání schůze Sněmovny.

Novinářům Valachová řekla, že Babiš na středečním jednání klubu ČSSD velmi otevřeně hovořil o své rodině a přinesl i argumenty, které na veřejnosti ještě nezazněly. Poslanci pak premiéra vyzvali, aby podobně komunikoval i směrem k veřejnosti. Situaci by tak měl vysvětlit. Zdůraznila nicméně, že ČSSD dosud o svém postoji k případnému hlasování o nedůvěře kabinetu nerozhodla.

Očekává, že další kroky ČSSD sdělí Hamáček po odpolední schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Podle Fialy by šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) mohl mimořádnou schůzi svolat na příští pátek. "My jsme dnes v situaci, že máme k dispozici podpisy všech šesti poslaneckých klubů a jejich poslanců. To znamená, že v příštím týdnu proběhne schůze, na které se bude projednávat vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše," řekl novinářům Fiala.

"Bude to důležitý okamžik pro všechny, kdy se budou muset skutečně rozhodnout a veřejně říct, zda je pro ně přijatelná osoba Andreje Babiše se všemi jeho problémy v čele vlády. Je to věc, která neúměrně zatěžuje českou vládu a republiku," dodal.

Komunisté svolali jednání výkonného výboru

Kauzu vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos.

Babiš o záležitosti ve středu jednal vedle Hamáčka a poslanců ČSSD také se šéfy komunistů a SPD. Předseda SPD Tomio Okamura po schůzce řekl, že si jeho strana přeje ve vládě programově nahradit sociální demokracii. Někteří poslanci ČSSD pak po schůzce svého klubu s Babišem uvedli, že o odchodu sociální demokracie z vlády a demisi se nemluvilo.

Komunisté, kteří v červenci vznik Babišovy vlády podpořili, svolali na příští úterý jednání výkonného výboru.