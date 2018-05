Neexperimentujte s veřejnou správou. Malé obce odmítají násilné rušení matrik

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) v dnešním prohlášení odmítlo „násilné“ rušení matričních úřadů v menších obcích a slíbilo, že udělá vše pro to, aby záměr ministerstva vnitra neprošel. Opatření by se mohlo dotknout téměř 450 obcí.

Sdružení místních samospráv zásadně nesouhlasí se záměrem Ministerstva vnitra ČR zrušit matriční úřady v těch obcích, kde je podle názoru ministerstva málo takzvaných prvozápisů za rok. „Rušení matričních úřadů by mělo být možné pouze na základě dohody s danou obcí a na její vlastní žádost,“ shrnul pozici malých obcí místopředseda SMS ČR Jan Sedláček.

Sdružení rezort vyzvalo, aby „zanechal experimentů s veřejnou správou na místní úrovni a vzdalování jejího výkonu od občanů na venkově“. Ministerský plán podle Sedláčka menší samosprávy vystrašil, požaduje proto jeho okamžité zastavení. Poukázal na to, že analýzu, o kterou se vnitro opírá, odmítla Rada vlády pro veřejnou správu vzít na vědomí.

Matrikáři na matričních úřadech vedou seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí. To jsou ministerstvem zmiňované prvozápisy. Agenda matričních úřadů zahrnuje nejenom evidenci narození, svateb a úmrtí.

„Na matriční úřad se obracejí občané také z důvodů změn jména, příjmení, určení otcovství, velmi se zvýšily žádosti o nahlížení do matričních knih ze strany lidí, kteří dohledávají své předky,“ vyjmenovala starostka městyse Lhenice Marie Kabátová s tím, že zaměstnancům matrik v posledních letech práce spíše přibývá. I její obci přitom hrozí, že o matriční úřad přijde.

SMS se obává, že rušení matrik v dlouhodobém horizontu urychlí vylidňování venkova. Nesouhlasí ani s kalkulací ministerstva vnitra, podle které by zrušení stovek matrik mělo přinést úsporu až 150 milionů korun. „Veškerá agenda by se logicky přelila na úřady větších obcí, kde by v řadě případů muselo dojít k posílení personálních kapacit,“ upozornil Sedláček.