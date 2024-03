Kdo loni uvařil nejlepší pivo? Na tuto otázku hledala o víkendu odpověď takřka stovka degustátorů, kteří se se sešli v jihočeském Pivovarském dvoře ve Zvíkově na akci Jarní cena českých sládků. Do šestnáctého ročníku největší soutěže piv z minipivovarů v Evropě se přihlásilo 156 pivovarů se 748 vzorky. V nejprestižnější kategorii českých ležáků se laureátem stal pražský pivovar Horymír.

Václav Hájek z Libočan i Alois Jirásek umístili svého bájného vladyku Horymíra do středočeských Neumětel. Čeští sládci však již vědí, že ten pravý Horymír sídlí v pražském Radotíně. A právě odtud poslal pivovar s tímto jménem do světa ležák Horymír 11, který opanoval letošní klání pod patronací Českomoravského svazu minipivovarů – Jarní cenu českých sládků.

Historie Prvního radotínského vzájemného pivovaru Horymír se přitom začala psát až v roce 2020. „ Je to hlavně zásluha naší sládkové Gabriely Sulkové, která dokáže dlouhodobě vařit pivo s krásnou plnou hořkou chutí,“ řekl jednatel pivovaru, který stejnou kategorii ovládl i před dvěma lety, Miloš Krátký.

Českomoravský svaz minipivovarů všechny degustátory pro Jarní cenu vybírá velmi pečlivě. Degustují konsensuálním způsobem. Musí se tedy dohodnout, které pivo je natolik dobré a kvalitní, aby postoupilo do dalšího kola, a které zvítězí. „I když bylo o 39 vzorků a 7 pivovarů více než v loňském roce, vše se zvládlo výborně, a to především díky disciplíně degustátorů a již profesionálnímu zázemí. To nám umožňuje další růst do příštích ročníků,“ řekl vedoucí degustátorů Jan Šuráň.

Minipivovarů přibývá, navzdory složité situaci

Soutěž je určena pro minipivovary, výzkumné a školní pivovary. Jejich pivní vzorky jsou zařazeny do 15 kategorií - světlé pivo výčepní, český světlý ležák, polotmavý ležák, tmavý ležák, pšeničné pivo světlé i tmavé, světlá spodně kvašená piva silná, polotmavá spodně kvašená piva silná, tmavá spodně kvašená piva silná, New England IPA – NEIPA, super silná spodně kvašená piva, piva Pale Ale, piva India Pale Ale, kyselá piva, super silná svrchně kvašená piva a piva typu Stout.

Jelikož v posledních letech lidé méně chodí a objednávají si pivo v restauracích, které jednoznačně tvoří hlavní trh minipivovarů, nejsou tyto firmy v jednoduché situaci. I přesto ale každým rokem přibývají. Jedná se sice o malý nárůst, ale i tak je to pro pivovarnictví skvělá zpráva.

„Náš obor se posledních několik let potýká s různými problémy, které způsobil covid, zdražování vstupů či změna sazeb DPH. Přesto přihlásily pivovary do soutěže rekordní počet vzorků, což jen dokazuje, že žijí dál. Máme totiž jednu obrovskou výhodu. Celonárodní pivní kultura je zakořeněná hluboce v celé naší společnosti a pivo je naše společenské pojivo, které je po staletí u každé naší důležité události. Važme si každého, kdo vaří dobré pivo a každého dobrého hospodského, ať se i v budoucnu máme kde setkávat,“ uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.

Výsledková listina Jarní ceny českých sládků

Světlé pivo výčepní

Místo Název piva Pivovar 1. 10 BEDI Pivovárek Na Kopečku 2. Desítka Pivovar Bad Flash 3. Genius Noci Hořká desítka Genius Noci

Světlý český ležák

Místo Název piva Pivovar 1. Morymír 11 Pivovar Horymír 2. 12 Prezidentský speciál Pivovar Volt 3. Koník 12 Pivovar Koníček

Polotmavý ležák

Místo Název piva Pivovar 1. Bedřichova jedenáctka polotmavá Minipivovar Veselka Litomyšl 2. Čmoud Old Cock 3. Zlínský Švec polotmavý ležák 12 Pivovar Malenovice

Tmavý ležák

Místo Název piva Pivovar 1. Tmavý ležák Bad Flash 2. 12. Mouřenín Pivovárek Na Kopečku 3. Otakarova 11 U Tomana

Pšeničné pivo světlé i tmavé

Místo Název piva Pivovar 1. Brněnský Weiss Petr Hauskrecht - Parní pivovar 2. 10 sysl Kbelský pivovar 3. Nuselská pšenice Pivovar Bašta

Světle spodně kvašená piva silná

Místo Název piva Pivovar 1. Bedřichův vánoční speciál 15 Minipivovar Veselka Litomyšl 2. Teindleser Märzen Doudlebeer 3. Pivo Václav 14 Uranus Pivovar Kladno Krčohlavy

Polotmavá spodně kvašená piva silná

Místo Název piva Pivovar 1. Slavkovský velikonoční speciál Slavkovský pivovar 2. Polotmavé silné pivo 13 Jílovický pivovar 3. Grošák 14 Pivovar Koníšek

Tmavě spodně kvašená piva silná

Místo Název piva Pivovar 1. Zlínský Švec tmavý speciál 13 Pivovar Malenovice 2. Tmavé Pivovar Matuška 3. Lyon Pivovar Zloun

New England IPA - NEIPA

Místo Název piva Pivovar 1. Barney The Barn Beer Co. 2. Franklin NEIPA 14 Pivovar Ládví Cobolis 3. NEIPA 14 Pivovarský dům Poupě

Super silná spodně kvašená piva

Místo Název piva Pivovar 1. Baltic Porter 19 U Tomana 2. 21 Tmavá Pivovar Sessler 3. 17 Bock Pivovar Obora

Piva Pale Ale

Místo Název piva Pivovar 1. Sun Apa 12 Nachmelená Opice 2. Nelson APA Rodinný pivovar Bukovar 3. Kunratický Študák Pivovar Spojovna

India Pale Ale

Místo Název piva Pivovar 1. West Coast IPA 15 Vol.V. Nachmelená Opice 2. T-REX IPA Řemeslný pivovar Dejf 3. Aleien Vinohradský pivovar

Kyselá piva

Místo Název piva Pivovar 1. Blatský sour SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí 2. Kisselá Máša Pivovar Máša 3. Tropický kyseláč Zobak

Super silná svrchně kvašená piva

Místo Název piva Pivovar 1. Imparial Stout 24 Nachmelená Opice 2. Dlouhá noc Prokopský pivovar 3. Torpid Mind Bad Flash

