Nejmladšího a nejstaršího poslance dělí 58 let

V nové Poslanecké sněmovně zasedne zároveň nejmladší i nejstarší poslanec v historii Česka. Do poslanecké lavice usedne devětasedmdesátiletý Karel Schwarzenberg, který byl zvolen za TOP 09. Dosud patřilo prvenství nejstaršího poslance Zdeňku Jičínskému, kterému bylo při zvolení v roce 2006 77 let. Naopak nejmladším zástupcem bude Schwarzenbergův partajní kolega Dominik Feri, kterému je 21 let, tři měsíce a deset dní. Oba dva kandidovali v Praze.

Studenta práv a současně teplického radního Dominika Feriho vyneslo do parlamentu 15 tisíc preferenčních hlasů – původně kandidoval až z posledního místa pražské kandidátky. Nakonec ale přeskočil i dosavadního poslance a „trojku kandidátky“ Martina Plíška nebo filmovou dokumentaristku Olgu Sommerovou. Hvězda sociálních sítí je populární především u mladých lidí. ČTĚTE TAKÉ: Grémium ČSSD naplánovalo mimořádný sjezd. Bude v dubnu „Voličům chci slíbit, že z politiky nezblbnu. Což je něco, co opravdu neberu na lehkou váhu. O výkonu své funkce budu referovat hlavně na sociálních sítích. Věřím, že touto otevřeností a vstřícností oslovím své voliče a nezklamu jejich důvěru,“ řekl rodák z Kadaně s etiopskými kořeny. Druhým nejmladším poslancem je Pirát František Kopřiva. „Do strany jsem vstupoval v osmnácti letech, u Pirátů už ale pracuju asi pět let,“ řekl jednadvacetiletý posluchač Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity. V politice se chce zaměřit hlavně na školství a zahraniční politiku. ČTĚTE TAKÉ: Ministr Brabec: Život je krátký na hádky. Země potřebuje stabilní vládu (ver)

