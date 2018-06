Nejoblíbenější hejtmané? Vildumetzová a Čunek. Šimek s Krnáčovou propadli

Téměř dvě pětiny obyvatel ani po dvou letech od voleb neznají svého hejtmana. I toto překvapivé zjištění přinesl průzkum agentury STEM/MARK, který zjišťoval působení hejtmanů a pražské primátorky.

Čím méně lidé vrcholného představitele svého regionu znají, tím méně pozitivně ho hodnotí. Výjimkou je Adriana Krnáčová (ANO), kterou většina respondentů zná, ale kladně ji hodnotila méně než třetina z nich.

Horšího výsledku než pražská primátorka dosáhl jen jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO), a to zejména proto, že většině dotázaných jeho jméno nic neříkalo. Na opačném konci žebříčku stanula karlovarská primátorka Jana Vildumetzová (ANO, dříve ODS), kterou znají tři čtvrtiny místních a téměř polovina hodnotila její práci pozitivně.

Jen těsně za ní v pořadí je lidovecký hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který je patrně díky svému dlouholetému působení ve vrcholné politice i nejznámějším hejtmanem v zemi. Za touto dvojicí pak následuje velmi vyrovnaná trojice Martin Netolický, Josef Bernard (oba z ČSSD) a Martin Půta (STAN) se 44 procenty pozitivních hodnocení. Pro hejtmany je pozitivním zjištěním, že názory těch, kteří je znají, vyznívají spíš příznivě.

STEM/MART zjišťoval také to, jaký vztah mají lidé ke svému kraji. Nejužší vazbu na svůj region mají obyvatelé Jihočeského, Jihomoravského kraje a Vysočiny. Z jižních částí republiky by se chtělo odstěhovat jen minimum obyvatel. Na opačném konci přináležitosti ke kraji jsou obyvatelé Pardubického a Ústeckého kraje, kde zhruba pětina z nich by se s „lehkým srdcem“ z daného kraje odstěhovala.