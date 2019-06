S trochou nadsázky lze říci, že v severočeských revírech plavou tisíce živých diamantů. Až tak vzácní jsou totiž úhoři říční, nejpašovanější zvířata na světě. V Evropě se prodávají za 500 eur za kilogram (přibližně 12 800 korun), zatímco mafie v Asii cenu šroubuje až na 7 500 eur.

„Úhoř říční je evropská ryba, jejíž početnost za posledních zhruba třicet let poklesla o 90 procent. To je způsobeno nejen horší prostupností řek, ale i nelegálním odchytem a obchodem,“ vysvětlila pro Deník mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Až do roku 2009 byl obchod s úhořem povolený, kvůli klesajícím stavům se ale ryba dostala do seznamu Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).