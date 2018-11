Nejsme žádní lobbisté, zlobí se lékaři či advokáti

Vláda dala na stůl podobu zákona o lobbingu. A zle tím nahněvala hlavně profesní komory. Ty by měly být nově považovány za lobbistickou strukturu a mimo jiné hlásit, s kým se stýkají a co řeší.

Nejsme Tondové Blaníkové, říkají s odkazem na slavného fiktivního lobbistu ze stejnojmenného seriálu zástupci lékařských, advokátních, či daňových komor.

Představitelé oficiálních institucí, které kdysi zřídil stát na základě zákona a přenesl na ně část kompetencí, by se totiž v blízké době měli stát „prachsprostými lobbisty“ . Komory s tím nesouhlasí a chtějí být z působnosti nového zákona vyňaty.

Co přesně se chystá?

Kde, s kým a co?

Zákon, který už je rozeslán do připomínkového řízení, počítá s tím, že se začne mapovat takzvané lobbistická stopa.

Vznikne oficiální registr, kam se budou zapisovat jak lobbisté, tak lobbovaní. A obě dvě skupiny budou mít povinnost sami do registru vkládat čtvrtletní zprávy, které mají obsahovat zákonem požadované údaje. Politik nebo lobbovaný úředník by měl kromě jiného hlásit dary s hodnotou nad pět tisíc korun. „Zprávy budou veřejně přístupné, což má umožnit veřejnou kontrolu,“ uvedl Úřad vlády v předkládací zprávě.

Tři roky nelobbuješ

Registr lobbistů (a lobbovaných) zaštítí Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Ten má rovněž trestat.

„Za přestupky bude možné uložit pokutu až do výše sto tisíc Kč. V případě lobbistů bude také možné uložit správní trest zveřejnění přestupku nebo zákaz lobbistické činnosti až na dobu tří let,“ píše se v dokumentu.

Zákon mimochodem stanoví, že by to měl být samotný lobbista, který „protistraně“ sdělí, že přichází s úmyslem lobbovat a rovnou by měl sdělit, v čím zájmu jedná.

Třeba protikorupční organizace Transparency International už poukázala na to, že navržené pokuty jsou směšné. „Zákaz činnosti by byl pro lobbisty jistě citelnější,“ uvedl již dříve Petr Leyer z Transparency International (TI) . Nová pravidla jsou podle TI příliš směřována jen na tvorbu zákonů, ale nikoliv na obecné rozhodování úřadů.

V rámci připomínek k zákonu se tak už nyní zvedá masivní odpor zmiňovaných profesních komor.

„Komora je ze své podstaty apolitická, a proto její návrhy nemíří na prosazení daňových výhod pro určité skupiny osob,“ reagoval Jiří Nesrovnal z prezídia Komory daňových poradců ČR. Komory jsou institucemi, které musejí zákony povinně připomínkovat vznikající normy. Hovořit o lobbingu a vést si evidenci schůzek jim proto přijde nepatřičné.

Mizivý dopad

Podle České advokátní komory (ČAK) bude mít v reálu nový zákon nulový užitek. Pouze zvýší byrokracii. „I kdyby byl zákon přijat, jeho účinky budou velice omezené, neboť zákon bude jen stěží dopadat na situace, které jsou v legislativním procesu v zásadě nechtěné, nebo dokonce nezákonné,“ míní Johan Justoň, šéf legislativního odboru ČAK. Zákon by se měl na jednání vlády dostat ještě do konce letošního roku. Napřesrok začnou o materiálu rozhodovat zákonodárci.