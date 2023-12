I v právě končícím roce 2023 se internetoví lháři zaměřovali nadále na své evergreeny, tedy zejména Ukrajinu a covid-19. Přibylo však i několik novinek. Ty se týkaly se třeba označování potravin a využívání či nevyužívání hmyzu při jejich výrobě nebo účelového výkladu historie tak, aby co nejvíce odpovídal současnému ruskému pohledu.

I stálá témata dezinformátorů mají svůj vývoj související s tím, jak se vyvíjí situace. Zatímco v roce 2022 se nejvíce lhalo o dění na samotné Ukrajině, v letošním roce se lži přesunuly k postavení Ukrajinců u nás a k domnělým či v některých případech přímo vylhaným hrozbám, jež prý jejich přítomnost přináší. V oblasti onemocnění covid-19 se zase vývoj posunul od lhaní o podstatě samotné nemoci zejména k dezinformacím o vakcínách a jejich údajných důsledcích.

Protože na šíření lživých a neověřených tvrzení postavili svou politickou agendu i někteří politici a sdružení usilující o politický vliv, byl rok 2023 poznamenán také výraznějším úsilím omezit nebo maximálně znevěrohodnit ověřování informací, a to za pomoci zmanipulovaných argumentů.

O čem se tedy v roce 2023 neříkala pravda? Přinášíme přehled deseti dezinformačních okruhů, které považujeme pro tento rok za nejsilnější.

Lži o Ukrajincích v Česku

Hodně dezinformací a lží se v letošním roce pojilo s pobytem ukrajinských občanů na českém území, souvisejícím s válečným konfliktem na Ukrajině.

Začalo to už v únoru, kdy se na Moravě rozšířilo falešné oznámení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, vyzývající občany k mimořádnému vyšetření na tuberkulózu kvůli údajně zvýšenému výskytu této nemoci, vyvolanému přítomností ukrajinských vojáků cvičících v Česku. Ačkoli hygienická stanice ve skutečnosti žádné takové oznámení nikdy nevydala, začala se zmíněná lež šířit nejdříve formou řetězových mailů a následně i na sociálních sítích.

Její dosah ještě zvýšila senátorka a dezinformátorka Jana Zwyrtek Hamplová, která ji bez jakéhokoli ověření sdílela jako fakt na svém facebookovém profilu. Když byla upozorněna na to, že šíří dezinformaci, příspěvek smazala a tvrdila, že ji dostala „z důvěryhodné adresy“, ale prý už ví, že mohlo jít o záměr ji poškodit a že je to poučení pro příště. Příliš se ale nepoučila, protože i během roku na svém profilu opakovaně sdílela lži a dezinformace.

K dalším letošním lžím o Ukrajincích patřila falešná zpráva, že Ukrajinci dostali naše rodná čísla, která prý zneužívají k vybírání podpory. Tuto lež pomohl rozšířit bývalý policista Petr Bílý, propuštěný od policie na přelomu loňského a letošního roku. Jak Deníku potvrdila mluvčí Ministerstva vnitra ČR Hana Malá, cizincům s dočasnou ochranou či občanům Ukrajiny, kteří mají vízum strpění podle Lex Ukrajina (tedy zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace), nejsou rodná čísla přidělována.

Lži o Ukrajincích v Česku soustavně šířil také dezinformátor Aleš Svoboda. Mimo jiné si vylhal jejich údajný požadavek na nasvícení pražského fotbalového stadionu Sparta ukrajinskými barvami a žádost ukrajinského ambasadora o omluvu za to, že se tak nestalo. V obou případech šlo o Svobodovy lži. Podle mluvčího fotbalového klubu Ondřeje Kasíka stadion Sparty Praha takto nasvítit vůbec nejde a Ukrajina žádnou takovou žádost nikdy nevznesla. Její fotbalová asociace pouze poděkovala Praze a České republice za to, že tu její fotbalisté mohli odehrát kvalifikační utkání o postup na Mistrovství Evropy se Severní Makedonií.

Údajnou ukrajinskou stopu si Svoboda vylhal i v případě vraha z Klánovického lesa v Praze, kde úmyslně rozšířil falešnou výpověď „nejmenovaného“, ve skutečnosti neexistujícího policisty, podle nějž prý byla policistům totožnost vraha známa, ale nesměla se zveřejnit. Policie vzápětí Svobodovy lži vyvrátila. Ve stejném příspěvku si dezinformátor ještě vylhal údajná slova neexistujícího psychologa, že vrah mohl být ovlivněn válečným konfliktem. I v tomto případě šlo pouze o Svobodův výmysl.

Lži o softwaru rozhodujícím volby

Mezi lži sdílené i aktivními politiky se zařadila také únorová dezinformace související s tehdy aktuálními prezidentskými volbami v Česku. Skutečnost, že tyto volby dopadly z hlediska rozložení hlasů velmi podobně jako prezidentské volby v roce 2022 ve Francii a v roce 2019 na Slovensku, přičítali dezinformátoři tomu, že „za tím byl stejný software“.

Lež pomohl rozšířit tehdejší 1. náměstek děčínského primátora Jan Skalický (ANO), který ji sdílel na svém facebookovém profilu, odkud ji přebraly stovky dalších lidí, nebo další politička a dezinformátorka Věra Maříková, členka Okamurovy SPD.

Ve skutečnosti se přitom v Česku žádný software na sčítání hlasů vůbec nepoužívá. Všechny hlasovací lístky ručně sčítají okrskoví komisaři, kteří jsou nominovaní politickými stranami. Software se pak stará jen o přenos samotných výsledků.

Lži o příčinách zemětřesení

Mezi klasické dezinformační postupy posledních let patří přičítání přírodních katastrof nějaké technologii, na kterou se právě zaměřují (například 5G). Letos uplatnili tento postup u ničivých zemětřesení, která v únoru postihla Turecko a Sýrii. Podle dezinformátorů, v Česku například předsedkyně spolku České mírové fórum a předsedkyně neparlamentní politické strany zvané Aliance národních sil Vladimíra Vítová, způsobila tato zemětřesení technologie HAARP. Proruská aktivistka Nela Lisková zase spekulovala, že zemětřesení bylo v Turecku vyvoláno uměle kvůli tomu, že tato země naznačila příklon k Rusku a zvažovala odchod z NATO.

Oboje byl samozřejmě naprostý nesmysl. Projekt HAARP neboli High Frequency Active Auroral Research Program, česky Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum, je americký výzkumný projekt zkoumající chování ionosféry a procesů v ní probíhajících s cílem zlepšit komunikační a navigační systémy. Stanice HAARP, představující soustavu speciálních antén, se nachází na Aljašce, severně od malého města Gakona.

Konspirační teorie spojující HAARP s přírodními katastrofami se nikdy nepotvrdily. „HAARP je vysokofrekvenční vysílač (v podstatě krátkovlnné rádio), jenž je navíc v provozu jen několik hodin ročně. Žádný z přírodních jevů, jako jsou zemětřesení nebo sněhové bouře, nemůže ovlivnit,“ uvedl pro Climate Feedback ředitel Geofyzikálního ústavu Aljašské univerzity Robert McCoy.

Co tedy skutečně způsobilo zemětřesení? Pohyb tektonických desek. „Většina dnešního Turecka leží na Anatolské tektonické desce, která sousedí s Arabskou deskou a deskou Eurasijskou. Posuvem Arabské desky směrem k severu je Anatolská deska vytlačovaná k západu podél Východoanatolského zlomu. Tření na zlomu způsobuje hromadění napětí, které při svém náhlém uvolnění způsobuje silná zemětřesení,“ vysvětlil Geofyzikální ústav Akademie věd ČR.

Lži o českých potravinách

Skutečně ve velkém se letos lhalo také o potravinách nabízených v českých řetězcích. Lhalo se o potravinách označených logem zelené žáby, o potravinách obsahujících výtažky z hmyzu, ale třeba i o akcích obchodních řetězců zaměřených proti plýtvání. Démonický význam přitom dezinformátoři přisuzovali často technologiím a činnostem, které se v potravinářství bezproblémově používají desítky let.

To se týkalo třeba právě potravin označených logem zelené žáby, jež je znakem téměř 40 let působící organizace, bojující za udržitelné zemědělství a rovné podmínky farmářů. Podle dezinformátorů však toto logo znamená, že jím označené potraviny jsou plné chemikálií, jedovatého hmyzu a geneticky modifikovaných přísad. Důvodem prodeje takto upravených potravin má prý být „snaha světových elit nalomit zdraví lidstva a postupně ho zotročit“.

Česká Státní zemědělská a potravinová inspekce to jednoznačně vyvrací. „Zelená žabka v kruhu je logem mezinárodní neziskové organizace Rainforest Alliance. Ta vznikla už v roce 1987 v New Yorku. Snahou organizace je zlepšit život farmářů a lesních komunit spolu s ochranou přírody,“ vysvětlil mluvčí úřadu Pavel Kopřiva. Pro spotřebitele je logo informací, že zemědělci dostali dobrou mzdu za svou práci i suroviny nebo že kvůli rozšiřování zemědělské výroby nedošlo k plundrování životního prostředí. Žába byla jako symbol vybrána proto, že je tzv. bioindikátorem, neboli její zdravá populace ukazuje na to, že je zdravé i životní prostředí, v němž žije.

Na vylhané zkazky o novém světovém řádu a údajném zotročování lidstva doplatili také producenti potravin využívajících hmyzí složky, například výrobků z cvrččí mouky. Podle internetových lhářů nařídila zavést povinnou konzumaci těchto potravin Evropská unie, a to prý i přesto, že tyto produkty jsou zdravotně závadné.

Oboje byla naprostá lež. Evropská unie ve skutečnosti pouze přidala na seznam schválených potravin několik druhů hmyzu (konkrétně cvrčky domácí, larvy potemníka stájového, sarančata stěhovavá a larvy moučného brouka) a několik dalších žádostí o připuštění jiných druhů hmyzu její úřady prověřovaly. „Hmyz je považován za výživný a bohatý na bílkoviny a je součástí běžné stravy v mnoha zemích. Může také přispět k udržitelné stravě, protože ho lze chovat relativně úsporným způsobem,“ uvedla k tomu v lednu Asociace soukromého zemědělství ČR.

Lži o české historii

Výrazným trendem letošního roku byly dále dezinformace o české historii, postavené jednak tak, aby zdůrazňovaly údajné historické přátelství mezi Rusy a Čechy, jednak tak, aby co nejvíce rehabilitovaly éru reálného socialismu, včetně teroru 50. let 20. století.

Jednou z těchto lží, kterou šířila i předsedkyně mimoparlamentní politické strany Trikolora Zuzana Majerová, bylo tvrzení, že vojenskou invazi pěti armád Varšavské smlouvy do Československa vyvolala v roce 1968 vlastně Ukrajina, protože právě Ukrajinci (v čele s Brežněvem) prý v té době ovládali sovětské politbyro, zatímco jediný Rus v něm zastoupený hlasoval proti invazi. Byl to naprostý nesmysl.

Majerová i další dezinformátoři vycházeli z letitého hoaxu, že sovětské politbyro rozhodující o invazi bylo prý složeno z šesti Ukrajinců (L. I. Brežněva, A. A. Grečka, I. A. Pavlovského, S. M. Štemenka, N. V. Podgorného a P. J. Šelesta), dvou Bělorusů (A. A. Gromyka a I. Jakubovského), jednoho Žida (J. Andropova), jednoho Uzbeka (D. Ustinova) a pouze jednoho nejmenovaného Rusa.

Ve skutečnosti ale byli z tohoto výčtu členy politbyra pouze tři muži (Brežněv, Podgornyj a Šelest), přičemž konkrétně Brežněv ve svých dokladech uváděl střídavě národnost ukrajinskou i ruskou (narodil se na Ukrajině, ale ruským rodičům). Kromě něj působili v politbyru tři Ukrajinci (Podgornyj, Šelest a D. Poljanskij), jeden Bělorus (K. Mazurov), jeden Lotyš (A. Pelše) a pět rodilých Rusů (G. Voronov, A. Kirilenko, A. Kosygin, M. Suslov a A. Šeljepin). Nikdy neexistoval žádný Rus, který by hlasoval proti.

Další lží, rozšířenou zejména dezinformátorem Antonínem Baudyšem mladším a proruskou dezinformátorkou označující se jako Ellie Michaela, bylo tvrzení, že Milada Horáková nebyla popravena, ale prý si ji předaly zpravodajské služby s tím, že dožila jako agentka CIA ve Spojených státech. Tato dezinformace se začala v prostředí sociálních sítí masově šířit od 19. září, a to v bezprostřední návaznosti na cestu českého prezidenta Petra Pavla do USA, při níž ho doprovázela dcera Milady Horákové Jana Kánská.

Šlo samozřejmě o prokazatelný nesmysl. O popravě Horákové se dochoval v jejím soudním spise protokol citující i její poslední slova. Podle historika Vězeňské služby Aleše Kýra zemřela Milada Horáková 27. června 1950 ve věznici v Praze na Pankráci, přičemž na šibenici umírala pět minut: popravčímu byla předána v 5:35, výkon popravy oběšením nastal v 5:38 a lékař konstatoval smrt v 5:43. Ze čtyřčlenné skupiny odsouzených byla popravena jako poslední.

Lži o údajné neexistenci České republiky

S historií částečně souvisela i specifická lež, že Česká republika vůbec neexistuje, protože jediným platným státem je prý nadále pouze Československo. Jak upozornilo Centrum proti hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR, už v první polovině roku 2022 se v Česku začaly stále častěji objevovat případy, kdy lidé na úřady zasílali formuláře, v nichž „rozvazovali smlouvu mezi fyzickou osobou a korporací Česká republika“. Letos v květnu vyhrotilo tuto situaci soudní projednávání kauzy dezinformátorky Jany Peterkové, obviněné ze šíření poplašné zprávy.

Pod záminkou, že soud neplatí, protože Peterková prý „nemá s korporátem Česká republika žádnou smlouvu“, zaútočila skupina několika desítek její přívrženců, v níž aktivně vystupoval například další dezinformátor Pavel Zítko, na soudní síň, vyvrátila dveře a pokusila se násilím vtrhnout dovnitř. Odvolací senát proto musel přerušit jednání a soudkyně byla odvedena do bezpečí.

Jak ještě uvedlo Centrum proti hybridním hrozbám, analogické hnutí odmítající existenci státu funguje i v USA, jde o hnutí tzv. Suverénních občanů. „Jakkoliv mohou některé z příslušných konspirací vzbuzovat dojem neškodných nesmyslů, ideologie zahraničních Suverénních občanů pramení z antisemitských, rasistických a radikálně protistátních konspiračních teorií a hrála roli v řadě závažných zločinů,“ upozornili ve zmíněné analýze pracovníci Centra proti hybridním hrozbám. Jako příklady konkrétních zločinů zmínili bezpečnostní incidenty, finanční podvody, padělání dokumentů, ale i vraždy.

Lži o české armádě

Hodně letošních lží bylo dále spojeno s českou armádou, a to opět v souvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktem. Když se v druhé polovině května připravovalo celorepublikové armádní cvičení zkoušející připravenost na mobilizaci a odvody, rozšířil předseda neparlamentní strany PRO Jindřich Rajchl tvrzení, že lékaři a sestry se budou školit v tom, jak odvádět civilisty v případě vyhlášení mobilizace s tím, že „je to další krok v jejich plánu“, tedy zřejmě v plánu vlády vyhlásit mobilizaci.

Podle vedoucího oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu Armády České republiky Iva Zelinky se však taková cvičení konají pravidelně už od roku 2015. „Armáda je placená za to, aby byla připravena na nejrůznější situace. Velitelství teritoria, které cvičení organizuje, je placené za to, aby mělo přehled o území a jeho zdrojích. Kdyby necvičili, byl bych jako daňový poplatník naštvaný. Je to jejich práce,“ vysvětloval Zelinka.

Jediným rozdílem mezi minulým a letošním ročníkem podle něj bylo to, že letos se cvičení konalo ve všech krajích současně. Zelinka také zdůraznil, že armáda lékaře nepovolává, vše je na místním koordinátorovi, jenž rozhoduje jak o počtu zapojených lékařů, tak o tom, zda požádá o spolupráci například lékařskou komoru nebo sdružení praktiků.

Další lež související s armádou se rozšířila v návaznosti na přípravy leteckého cvičení NATO, které se konalo letos v červnu v několika evropských státech včetně Česka. Dezinformační weby se už od začátku května snažily masově šířit paniku, že v červnu budou nad Evropou kvůli cvičení kompletně zakázány civilní lety. Armáda i letecké instituce to od začátku vyvracely s tím, že cvičení půjde zkoordinovat s civilním leteckým provozem tak, aby byl dopad na leteckou dopravu minimální. Tak také cvičení nakonec opravdu proběhlo.

Lži o vakcínách proti covidu

Dál se také hromadně lhalo o vakcínách proti covidu. Mimo jiné dezinformátoři zkreslili během roku zavádějícím způsobem vyjádření amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), že nová varianta viru SARS CoV-2, BA.2.86, může pravděpodobněji než předchozí varianty nakazit i lidi s imunitou získanou ať už z očkování nebo z předchozího prodělání infekce, a vytvořili dezinformaci, že podle CDC se touto variantou nakazí pravděpodobněji očkovaní než neočkovaní.

Dezinformátoři také strašili údajnou situací v jiných zemích, kde se prý očkování kvůli mnoha úmrtím zakazuje, přičemž tyto zprávy byly ve skutečnosti vymyšlené. Začátkem dubna se to týkalo Japonska, v listopadu zase Islandu.

Oficiální zdravotní instituce obou těchto zemí však zmíněné fámy opakovaně vyvracely: podle dubnového vyjádření japonského ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí, nebyla v Japonsku hlášena žádná úmrtí v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu a v Japonsku neprobíhá v tomto směru žádné vyšetřování.

Také hlavní epidemioložka islandského ministerstva zdravotnictví tyto zvěsti popřela. „Island nezakázal vakcíny proti covidu a neexistují žádná prudce rostoucí náhlá úmrtí. Očkování proti covidu pro rok 2023 období podzim/zima se doporučuje osobám se zdravotními indikacemi, včetně všech jedinců ve věku 60 let a starších nebo jedinců ve věku pěti let a starší se základním onemocněním či na základě doporučení jejich lékaře,“ uvedla ve svém vyjádření z 29. listopadu.

K dalším dezinformacím patřily odkazy na různé studie, jež prý dokazují, že vakcíny zabily víc lidí než covid. Zmíněné studie zkoumal například tým Health Feedback, mezinárodní síť vědců třídících ve zdravotních a lékařských médiích fakta od fikce, přičemž došel k závěru, že výkyvy v nadměrné úmrtnosti způsobila sama nemoc covid-19, nikoli vakcíny. Publikované studie podle tohoto týmu nezjistily, že by očkovaní lidé měli vyšší úmrtnost než neočkovaní.

Lži o tom, co kdo řekl

Setrvalou tendencí dezinformační scény byly i vylhané výroky vkládané falešně do úst různým osobnostem. Letos to potkalo například filmového a televizního režiséra Jiřího Stracha, jemuž dezinformátoři přiřkli v říjnu výrok, že prý žasne, jak se Američanům ve spolupráci s Anglosasy podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy. Strach nikdy nic takového neřekl ani nenapsal, ale výrok se přesto masově šířil. Sdílel ho i starosta obce Kozojídky Otakar Březina, tehdy místopředseda neparlamentní strany PRO v Jihomoravském kraji, a opět senátorka a dezinformátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Režisér musel nakonec své údajné autorství zmíněného výroku dementovat na svém facebookovém profilu.

Nadále se objevovaly také vylhané výroky vkládané do úst například předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové nebo místopředsedkyni Pirátů Olze Richterové s cílem vyvolat vůči nim nenávist. Tvůrcem těchto výroků byl velmi často už zmíněný lhář Aleš Svoboda. V prosinci třeba vložil Markétě Pekarové Adamové do úst následující slova: „Že vodné a stočné stoupne v některých regionech až o 40 %, je logickým krokem, lidé vodou plýtvají, je neekonomické splachovat třeba toaletu po každé akci, stejně tak je neekonomické koupání ve vaně. Minuta sprchy jednou za tři, čtyři dny a je po problémech.“ Přestože si Svoboda tento výrok zcela vylhal, dosáhla jím šířená dezinformace z jeho profilu více než 800 sdílení.

V souvislosti se smrtí českého politika Karla Schwarzenberga se na sociálních sítích objevil také falešný výrok na jeho adresu, vložený do úst bývalého českého prezidenta Václava Klause. Ten měl o Schwarzenbergovi údajně říci, že prý musí nesouhlasně vrnět, když slyší jednostranné kýčovité laudatio na jeho adresu, a že Schwarzenberg nikdy nebyl autentickým zástupcem českých lidí, zájmů a hodnot. Klaus však tato slova nikdy nepronesl, výrok se ve skutečnosti objevil poprvé na X účtu uživatele Marka Vondráka, který ho později označil za satiru.

Lži o napadení Izraele Hamásem

Po brutálním útoku palestinského militantního hnutí Hamás na stát Izrael letos v říjnu se vyrojily lži i o tomto konfliktu. Patřila mezi ně například ničím nepotvrzená fáma, že Hamás při své agresi použil zbraně dodané Ukrajinci, které Ukrajině původně věnoval Západ na obranu před útočícím Ruskem. Tuto fámu šířily ruské propagandistické zdroje v Česku (například česká verze ruského dezinformačního webu Topwar.ru) a čeští proruští dezinformátoři.

„Pamatujete, jak jsme už před rokem rozšiřovali ‚jasné dezinformace‘, že zbraně určené pro Ukrajinu se objevují na černém trhu? Že tam Západ dodal spoustu moderních hraček, které se vzápětí daly objednat na darknetu? Tehdy to samozřejmě byla ruská propaganda… Tak teď už víme, kdo to od zkorumpovaných ukrajinských úředníků koupil. Drony, určené na zabíjení Rusů, teď zabíjejí Izraelce,“ uvedl na svém blogu například dezinformátor Daniel Sterzik.

Sterzik lhal. Na riziko, že zbraně dodávané na Ukrajinu mohou končit na nelegálním internetovém tržišti známém jako darknet, upozornil ve skutečnosti v červenci 2022 oficiálně Europol a věnovalo se mu také společné jednání ministrů vnitra zemí EU v Praze. Stejně tak ale platilo, že na černý trh se mohou dostat i zbraně, které na Ukrajinu dopravila ruská armáda, nebo zbraně, jichž se Rusové nebo další proruští ozbrojenci zmocnili.

Podle zprávy Ukrajinské vojenské zpravodajské služby z 9. října 2023 to bylo právě Rusko, kdo předal Hamásu západní „trofejní“ zbraně, ukořistěné na Ukrajině. Podle amerického Newsweeku sice neexistoval žádný přesvědčivý důkaz, že by se Rusko na válce Hamásu proti Izraeli nějak přímo podílelo, stejně tak ale neexistoval žádný důkaz, že by Hamásu dodávali zbraně Ukrajinci. Vzhledem k blízkým vztahům palestinských radikálů a Íránu na jedné straně a Íránu a Ruska na straně druhé by navíc byli sami proti sobě.