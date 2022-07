Zikmund se prvních úprav dočkal už v úterý. Na opravu, kdy se srdce posune do patřičné polohy, se v případě zvonu, který byl odlit v roce 1549 a je jednou z duší katedrály sv. Víta, bylo potřeba jen pár desítek minut. „Přijede jej opravit mistr zvonař Adam Bogocz. Samotná oprava by měla být hotova asi za dvě hodiny. Tedy pokud se neukáže další závada,“ dodal Vácha krátce před zásahem. Další opravy zřejmě budou následovat.

Zikmund o původní srdce přišel před dvaceti lety: 15. června roku 2002 večer se uprostřed zvonění téměř půltunové srdce zlomilo a propadlo podlahou.

Pražský zvon Zikmund podstoupil "operaci" srdce, další opravy budou následovat

Původní srdce zvonu bude muset Bogocz opravit i na Bílé věži v Hradci Králové. „Není to podvrknutý kotník, ale jen malá odřeninka a jistě by se i s ní dalo zvonit, ale raději to necháme opravit. Je to přeci jenom nejstarší zvon v republice a zatím i druhý největší,“ uvedl u téměř deset tun vážícího zvonu zvoník David Kafka. Sám si nedovede vysvětlit, co za vychýlením srdce přibližně o pět stupňů stálo. Ví však s jistotou, že se zvon musí dostat zpět do kondice během následujících týdnů. 28. srpna má totiž svátek patron zvonu Augustin. A to už by podle něj měl být zvon opraven.

Druhý či třetí?

Dlouhé roky se přitom spekulovalo, který zvon je po Zikmundovi v zemi nejtěžší. O tuto pozici usiloval jak hradecký Augustin, tak i zvon Václav z Olomouce. „Před několika měsíci byl Václav převážen a ukázalo se, že je asi o 400 kilogramů lehčí, než náš Augustin. Náš je tak nejen nejstarší v republice, ale také druhý nejtěžší. Tedy zatím,“ připomněl Kafka fakt, že za pár týdnů se na Rohanském ostrově v Praze rozezní zvon s názvem 9801.

Největší zvony v Česku.Zdroj: DeníkJeho váha i jméno budou odkazovat na počet zvonů zrekvírovaných u nás během druhé světové války. Nový zvon se symbolicky stane součástí veřejného prostoru v místech, odkud byly zvony v průběhu války odváženy do hamburských válečných továren a tam přetavovány ve zbraně.