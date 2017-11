Nejvlivnější ženou Česka je znovu státní zástupkyně Bradáčová

Také největší moravské město se pozvolna těší na vlastní obdobu olympiády. Prvním listopadem zahájil odpočet sta dní do otevření olympijských parků v Brně a Ostravě. Velkolepý projekt přenese do obou měst atmosféru zimních her, které v jihokorejském Pchjongčchangu začnou 9. února a skončí 25. února.