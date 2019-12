Personální obměna. Benešová chce do Nejvyššího soudu Fremra

V justici se chystá další personální obměna. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal (66) dostal nabídku z Hradu, aby kandidoval do Ústavního soudu. Vzal si čtrnáct dní na rozmyšlenou, neboť v čele NS by měl před sebou ještě pět let. Navíc prezidentští nominanti to mají v Senátu stále těžší. Minule jeho sítem neprošel profesor ústavního práva a prorektor UK Aleš Gerloch.

Robert Fremr | Foto: Deník/Attila Racek