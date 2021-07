„Byl akceptován návrh na jmenování nejvyššího státního zástupce, pana Igora Stříže,“ informoval po pondělním jednání kabinetu vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Podle informací ČTK rozhodnutí kabinetu oproti předpokladům nepředcházela dlouhá diskuse, vláda se záležitostí zabývala několik minut. Benešová uvedla, že kabinet Stříže schválil jednomyslně.

Stříž působí ve veřejné žalobě od roku 1986, nejprve jako právní čekatel, později vyšetřovatel a prokurátor u vojenské prokuratury. Od roku 1996 pracoval na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, v letech 1997 až 2007 byl náměstkem vrchního státního zástupce. Po nástupu Zemana do funkce nejvyššího státního zástupce v roce 2011 se stal jeho náměstkem.

Jednoznačné doporučení

Benešová popsala Stříže jako profesionála, který prošel všemi stupni státního zastupitelství. Má bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. "Byl doporučen i Unií státních zástupců, která mu dala kladné hodnocení a jednoznačné doporučení," řekla ministryně. Respektován je podle ní v soustavě soudnictví. Stříž bude mít v úterý tiskovou konferenci, na které sdělí své plány.

Zeman rezignaci k 30. červnu oznámil v polovině května, mezi důvody zmínil i tlak ze strany Benešové. Ministryně jeho slova odmítla.

Benešová Stříže na místo navrhla koncem června, vláda však na nejbližším zasedání návrh neprojednala. Premiér Andrej Babiš (ANO) později v televizi CNN Prima News zmínil, že by šéfa žalobců mohla jmenovat až nová vláda po volbách, jak žádala část opozice.

Lidové noviny dříve uvedly, že Babiš Střížovu nominaci odmítl a Benešové údajně řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho ze Zemanova okolí. Premiér prosazoval, aby byl kandidát zvnějška soustavy státního zastupitelství, napsal deník.

"Pan premiér, pokud vím, hlasoval rovněž pro," řekla dnes Benešová. Výhrady podle ní plynuly spíše z toho, že kandidáta neznal. "Byl mu představen, měli tu čest se poznat v minulých dnech a pokud vím, nemá v současné době výhrady žádné," doplnila ministryně.

S volbou někteří politikové nesouhlasí

Babiš čelí trestnímu stíhání v kauze Čapího hnízda. Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu stíhání v případu obnovil, bylo podle něj zastaveno nezákonně a předčasně.

Hanebná personální politika vlády A.Babiše a J.Hamáčka. Vojenských prokurátorů se báli i komunisté a lampasáci. Jeden z nich se dnes, 32 let po listopadu 1989, stal nejvyšším státním zástupcem. Po volbách ho odvoláme. — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) July 12, 2021

První místopředseda opoziční ODS Zbyněk Stanjura na twitteru volbu nového šéfa žalobců kritizoval. "Vojenských prokurátorů se báli i komunisté a lampasáci. Jeden z nich se dnes, 32 let po listopadu 1989, stal nejvyšším státním zástupcem. Po volbách ho odvoláme," uvedl.

Podle Benešové ale Stříž opakovaně prošel všemi stupni různých prověrek. "Stal se prokurátorem v roce 1989 v únoru, takže těžko mohl něco spáchat za půl roku do sametové revoluce," dodala.

Stříž: Nezávislost nejvyššího státního zastupitelství bude mou prioritou



Nový nejvyšší státní zástupce Igor Stříž chce pokračovat ve směřování svého předchůdce Pavla Zemana, zejména v jeho nestrannosti a nezávislosti. Řekl to ČTK poté, co jeho jmenování oznámila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).



"Jsem rád, že vláda konečně obsadila místo nejvyššího státního zástupce. Také jsem rád, že se přiklonila k zákonné úpravě a dlouholeté praxi, že nejvyšším státním zástupcem by měl být kariérní státní zástupce," řekl Stříž.



Podotkl, že o velké radosti ze jmenování se z jeho strany hovořit nedá. "O tuto funkci jsem nijak neusiloval, nešel jsem jí naproti, pouze jsem akceptoval návrh paní ministryně. Cítím jakousi zodpovědnost za funkci, kterou jsem dosud vykonával po boku Pavla Zemana. Je to dostatečný závazek, abych pokračoval v trendu, který Pavel Zeman nastolil," dodal čerstvě jmenovaný nejvyšší státní zástupce.



Uvedl, že funkci nehodlá vykonávat stejně jako jeho předchůdce, jde mu ale o udržení směřování Nejvyššího státního zastupitelství zejména v jeho nestrannosti a nezávislosti na vnějších vlivech. "To zůstává mou prioritou," řekl.