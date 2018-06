Nejzelenější místa Česka: Lesů a luk si užijete v příhraničí. A co v Praze?

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Když před patnácti lety začala kampaň k referendu o vstupu Česka do Evropské unie, vystačila si místo obvyklých 12 hvězdiček ve znaku unie netradičně s pouhými devíti. O šest let později to Češi při svém unijním předsednictví Evropě „osladili“, mimo jiné nečekaným pádem vlády. A příliš pozornosti dosud nevěnovali ani jedné z podmínek vstupu do EU – slíbenému zavedení společné evropské měny, eura.