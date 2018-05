Nejzelenější města Česka? Lesů a luk si užijí především obyvatelé v příhraničí

/INFOGRAFIKA/ Radost ekologů a vrásky na radnicích. Takové pocity vyvolává záměr ministerstva životního prostředí rozšířit vyhláškou povinnosti obcí při třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Zatímco od roku 2015 jeho odběr pro své občany musejí zajišťovat od dubna do října, nově by to mělo být celoročně.