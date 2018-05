Bývalý šéf drah Zelený nemá nárok na výplatu doložky. Celkem žádá sedm milionů

Někdejší ředitel Českých drah Dalibor Zelený nemá nárok na kompenzaci konkurenční doložky, kterou po svém nuceném odchodu z funkce rok dodržoval a která mu zakazovala působit v totožném oboru. Dnes o tom už podruhé pravomocně rozhodl odvolací senát pražského městského soudu. Zelený chce po firmě celkem sedm milionů, v aktuální první žalobě se domáhal 607 tisíc korun a úroků.

Dráhy pokládají doložku za neplatnou. Zelený naopak tvrdí, že ji musel plnit, protože v opačném případě mu hrozila sedmimilionová pokuta. Suma odpovídá jeho ročnímu ředitelskému platu. Na stranu drah se nejprve přiklonil obvodní soud, proti čemuž si Zelený podal odvolání.

"Odvolací soud dospěl k názoru, že rozsudek soudu prvního stupně je věcně správný," uvedla dnes předsedkyně senátu Jana Knotková. Zelenému zároveň uložila, aby drahám uhradil náklady odvolacího řízení ve výši 53 tisíc korun.

O tom, že Zelený na výplatu doložky nárok nemá, rozhodl městský soud již před dvěma lety. Tehdy to zdůvodnil tím, že doložku neodsouhlasila dozorčí rada Českých drah. Rozhodnutí však letos zrušil Nejvyšší soud, který věc vrátil k dalšímu projednání s tím, že chybějící souhlas dozorčí rady nelze vykládat v neprospěch Zeleného a že by se případ měl posuzovat podle zákoníku práce, u nějž se konkurenční doložky řídí jinými pravidly než u obchodního zákoníku.

Senát Knotkové nyní při respektování názoru Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že Zelenému při nástupu do funkce platně vznikl pracovněprávní vztah, z nějž mu však plynuly práva a povinnosti jen do konce roku 2013. Tehdy totiž došlo v právních předpisech ke změně, která již nadále neupravovala možnost výkonu činnosti v obchodním vedení firmy v rámci pracovněprávního vztahu. Zelený byl odvolán v únoru 2014. "Jestliže právo na plnění z konkurenční doložky mělo vzniknout okamžikem skončení pracovního poměru, tak takové právo vzniknout nemohlo," konstatoval soud.

Zelený řídil České dráhy zhruba půl roku. Funkci získal za ministra dopravy Zdeňka Žáka z úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Odvolán byl za Žákova nástupce, ministra Antonína Prachaře (ANO).

Podle Zeleného mu firma měla při jeho odchodu seriózně sdělit, že ujednání považuje za neplatné, což neučinila. Stejně tak nevyužila možnost doložku vypovědět a její platnost prý začala zpochybňovat až následně. Při minulém odvolacím řízení upozorňoval Zelený také na to, že České dráhy rozšířily nepravdivou informaci, že se s nimi soudí kvůli takzvanému "zlatému padáku", ačkoliv to byl právě on, kdo po svém nástupu do funkce výplaty odchodného zrušil jako nemravnou věc.

Právnička Českých drah Lenka Příkazská argumentovala mimo jiné tím, že Zelený nerespektoval vnitřní normy a pravidla firmy, když konkurenční doložku uzavřel se svým přímým podřízeným - tedy prakticky sám se sebou, aniž by svůj záměr, natož pak samotnou dohodu, s kýmkoliv projednal.