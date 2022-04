VIDEO: Proč se Andrej Babiš přestěhoval do Čech?

Bude Andrej Babiš porážet lemury z Čapího hnízda? Pošle je do párků nebo na Madagaskar? A co si myslí o cestě svého nástupce Petra Fialy do Kyjeva? Tento díl nekorektního deníku je skutečně katastrofální.

Satira (Ne)korektní Deník. Proč se Andrej Babiš přestěhoval do Čech? | Video: Deník

Zdroj: Podcasty a videa DeníkuV projektu Nekorektní Deník každý týden obnažujeme pozadí politiky, společnosti i šoubyznysu. Rádi si uděláme srandu i z toho, co vás štve nebo tíží. Prosím, pošlete náměty na adresu martin.komarek@denik.cz.