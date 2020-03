Celní správa poskytla ministerstvu zdravotnictví 30 470 litrů zabaveného nelegálního lihu na výrobu dezinfekčních přípravků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude dezinfekce primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí a zdravotnictví. Dezinfekci vyrobí skupina Aroco - Aroma na základě povolení ministerstva zdravotnictví do konce tohoto týdne.

Vlak na nádraží. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Důvodem mimořádného kroku je vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování. "Líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).