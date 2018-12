Učitelé si od ledna příštího roku výrazně přilepší. „Letos jsme srovnali všechny dluhy z minulosti a platí, že pedagogům přidáváme deset procent plošně a pět procent do netarifní složky, o níž bude rozhodovat ředitel školy,“ uvedl na setkání s novináři ministr školství Robert Plaga (ANO), který dnes začíná svůj druhý rok ve funkci.

Ačkoli nebyly schváleny střednědobé výdajové rámce, šéf resortu věří, že učitelské mzdy budou stoupat dál tak, aby v roce 2021 dosáhly průměrně 46 tisíc korun měsíčně. Kvůli naplnění platového závazku pro příští rok není příznivcem nesystémového zvýhodnění určité části sboru, konkrétně třídních učitelů. Ti by si měli polepšit až o rok později.

To je ale jen jeden výsek problému, jímž je osazenstvo sboroven. V nich chybí 16 tisíc kantorů, a tak mnohde stojí za katedrou důchodci, neaprobovaní učitelé i ti méně kvalitní. „Chci předložit změnu zákona o pedagogických pracovnících, která by umožnila učit daleko většímu množství odborníků z praxe. Ti by si mohli pedagogické vzdělání doplnit při působení ve škole,“ uvedl Plaga. Měly by se jim otevřít dveře tříd na druhém stupni ZŠ a na středních školách. Plaga zároveň předpokládá, že se možnosti doplňujícího pedagogického studia rozšíří a fakulty připravující učitele vyjdou uchazečům z terénu vstříc.

Konkurzy nově

Školnímu prostředí má také pomoci nová vyhláška o konkurzech na ředitelská místa. „Je dobře, když je ředitel dobrý manažer, vyzná se v ekonomice a právu, ale na prvním místě je to lídr pedagogického procesu. Proto budeme trvat na tom, aby se u výběrových řízení posuzovaly pedagogické kompetence uchazečů. V komisi by mělo zasednout víc učitelů, psychologů a méně úředníků. Rozhodnutí výběrové komise buď zřizovatel přijme, nebo vyhlásí nový konkurz,“ řekl Plaga.

V dubnu chce také uzavřít debatu o nové podobě maturit. „Zatím se vyvíjí tak, že státní část zkoušky se bude skládat jen z didaktických testů. Změna pochopitelně bude připravena tak, aby se dotkla až žáků, kteří nastoupí do prvních ročníků středních škol,“ sdělil. Ministr školství kategoricky trvá na tom, že zavedení nepřekročitelného minima u přijímacích zkoušek na maturitní obory je cestou do slepé uličky. Jeho uzákonění prosazují hejtmani z ANO.

Obědy zdarma?

Ve vládě se Robert Plaga už začátkem roku střetne s koaliční ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, která chce spolu s poslankyní Kateřinou Valachovou (obě ČSSD) zavést státem placené obědy pro všechny děti z mateřských škol a prvního stupně ZŠ. „Problém nezpochybňuji, syté děti se lépe socializují i učí, ale jsem pro cílenou variantu pomoci těm, kteří to skutečně potřebují,“ konstatoval Plaga.

Podobně nesouhlasí s návrhem Jany Maláčové na prodloužení povinné školní docházky do 18 let: „Důvodem je zhruba tisícovka dětí, které jdou z deváté třídy rovnou na pracovní úřad. To je alarmující, ale plošné řešení není cesta. Měly by se tím prioritně zabývat odbory sociální péče, agentura pro sociální začleňování a terénní pracovníci.“