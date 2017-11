Němec, BMW, heroin, samopal a Vypsaná fixa: prohlédněte si nejlepší videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 6. listopadu 2017.

VIDEOSOUHRN SPUSTÍTE ZDE:

Pondělí bylo ve znamení drog.

Otřesný sociální případ odkryli kriminalisté v centru Brna. Pětatřicetiletá matka namísto toho, aby své dcery posílala do školy, nabádala je k prodeji tvrdých drog. Děvčata to prováděla přes okno na ulici. Při policejní razii se jedna mladistvá výtečnice pokusila spláchnout nebezpečný kontraband do záchodu, ale policie mísu rozebrala a heroin vylovila.

Drogy hrály velkou roli i v případu mladého Němce a ještě mladší Němky. Na začátku byla běžná policejní kontrola a chybějící dálniční známka. Na konci pak samopal, zápalná šňůra, střelný prach, tvrdé drogy a dvojité obvinění, za které hrozí několikaleté nepodmíněné tresty.

Že i hudba může být drogou, dokázali ústeční fanoušci pardubické kapely Vypsaná fixa. Mnozí z nich dokázali s jejím frontmanem odzpívat slovo od slova všechny písně z nejnovějšího alba.