Víc než pětadvacetikilometrové kolony se od dnešního rána tvoří na dálnici D8 ve směru na Německo. Podle mluvčího policie Ondřeje Moravčíka německá policie vrací zpět v protisměrných pruzích pendlery, kteří se přes kontrolu v Německu nedostanou. Kvůli kolonám se zavřely dva nájezdy na D8.

Na dálničním hraničním přechodu Rozvadov od rána roste fronta automobilů. Před 11:00 byla dlouhá 15 až 16 kilometrů, stály v ní hlavně kamiony. Dopravní služba je na místě, k žádným kolizím ani konfliktům tam nedochází, řekla ČTK v 10:30 policejní mluvčí Ivana Jelínková. Na Folmavě a ve Všerubech, hraničních přechodech na Domažlicku, je průjezd plynulý.

Na hraničním přechodu ve Strážném na Prachaticku se dnes tvoří kolony delší než jeden kilometr. Zdržení na cestě do Německa kvůli tomu představuje přibližně dvě hodiny. "Kolona měřila přibližně 1,5 kilometru," řekl ČTK mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Pondělí podle něj bývá vždy exponovanější. Do Německa ve vyšším počtu jezdí kamiony a také Češi, kteří tam pracují. Někteří pendleři se však do zaměstnání nedostali. "Na hranicích třeba nepustili do Německa kluky, kteří tam dělají na pile. Vrátili je s argumentem, že nepracují v kritické infrastruktuře," řekla řekla předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová.

Obrovský zájem o testování

Více než kilometrová kolona se ráno vytvořila na D6 na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Ostatní hraniční přechody s Německem v Karlovarském kraji byly bez komplikací a kolon.

Také v Libereckém kraji byl ráno provoz na hranicích bez větších problémů. Z kraje přímo do Saska se dá dostat jen přes přechod Petrovice-Lückendorf. "Žádné komplikace jsme tam nezaznamenali. A co se týče hraničního přechodu z Hrádku nad Nisou přes 800 metrový úsek přejezdu Polskem na německou Žitavu, tak tam jsme zaznamenali trochu vyšší počet kamionové přepravy, ale neměly by tam být žádné závažnější komplikace v rámci dopravy," uvedl před 8:00 mluvčí liberecké policie Vojtěch Robovský.

Obrovský zájem o testování antigenními testy zaznamenává od víkendu testovací stanoviště na Tachovsku, které provozuje Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ. Kromě stanoviště přímo v obci Rozvadov, které je otevřené v neděli a v pondělí, otevřeli samaritáni nonstop testovací stanoviště přímo na dálničním přechodu Rozvadov. Za neděli obě stanoviště otestovala na 700 lidí, řekl dnes ČTK koordinátor odběrových týmů Stanislav Částečka.

Hranice mohou nyní překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Po příjezdu musí do karantény. Výjimku z karantény mají mimo jiné nákladní dopravci, kteří rovněž musí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit doložit humanitárními důvody.

Potvrzení o nepostradatelnosti

Výjimku z opatření mají pendleři v takzvané kritické infrastruktuře. Na základě celoněmeckého nařízení dostali původně výjimku jen zdravotníci. Sasko rozhodlo, že vlastním zemským nařízením na seznam výjimek přidá ještě pracovníky v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Bavorské okresy začaly prověřovat, které profese přeshraničních pracovníků jsou důležité pro zemskou infrastrukturu. Vycházejí přitom ze žádostí zaměstnavatelů.

Jasno by mělo být do úterý, neboť od středy musí pendleři při kontrolách na hranicích spolu s negativním testem předkládat i potvrzení o své nepostradatelnosti.