„Projekt nemá působit negativně a hrůzostrašně. Naopak ukazuje sílu lidí, jejich cestu a způsob, jak se vypořádali se sexuálním násilím. Měl by inspirovat ty, kteří se potýkají s podobnou zkušeností a bojí se o ní promluvit,“ upřesnila poselství zakladatelka.

Práce na projektu pokračují, a to i přesto, že se mu věnuje ve svém volném čase. Na webu lze zhlédnout tři nové rozhovory a další čtyři jsou natočené. „Vymysleli jsme i výstavu, kterou bychom rádi odstartovali na podzim. Celkově nám přibylo mnoho nových fanoušků. Mám i další plány, ale to je zatím ve fázi uzrávání,“ svěřila se Hávová.

Nové rozhovory se stejně jako předchozí týkají vlastních zkušeností se sexuálním násilím. „Opět se ve většině případech jedná o zneužívání dětí příbuzným či kamarádem. V jednom případě jde o dlouholeté zneužívání bratrancem, ve druhém o znásilnění kamarádem, třetí se týká přepadení a znásilnění jedenáctileté dívky. Je to síla,“ přiblížila videa Hávová.

Do projektu se zapojil i Lukáš Houdek, který působí jako koordinátor HateFree Culture. „Jedna rovina je osvěta mezi veřejností, druhou představuje podpora obětí. Ty uvidí, že v tom nejsou samy a dá se přes tu zkušenost přenést. Že tu je ta naděje,“ vysvětlil Houdek, proč jeho samotného projekt oslovil.

V nejbližší době také proběhne v Jablonci nad Nisou další veřejné promítání. „Představíme nové rozhovory, seznámíme návštěvníky s projektem a bude čas i na případnou diskuzi,“ nastínila podobu organizátorka projektu Nemlčíme. Nedočkaví zájemci mohou navštívit veřejné promítání v Praze, které proběhne v pondělí odpoledne. „Je to surové a drsné. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem,“ upřesnila Hávová.

Jak sama ale přiznala, někdy to bývá náročné, hlavně na psychiku. „V lednu jsme točili každý týden, dala jsem si pak od projektu na pár dní oddych, ale vždy mě zase pozitivně nabíjí nové plány. Pomáhá mi, když se o tom mohu společně s ostatními pobavit, ale máme k dispozici i psychologa,“ řekla Veronika Hávová.

Z videí vyčnívá rozhovor s Filipem, který stál na druhé straně „barikády“. „Filip má opravdu velkou míru sebereflexe a moc dobře ví, co udělal. To, co provedl, nevezme už nikdy zpátky, ale zpracoval si celou zkušenost a neuzavřel to s tím, že on je ten hodný, který nic neudělal. Zametl si před vlastním prahem, a to je inspirující i pro ostatní násilníky, kteří to mohli vidět,“ ocenila rozhovor Hávová.

A jak vidí budoucnost projektu Nemlčíme? „Ráda bych realizovala výstavu ve veřejném prostoru, například na ulici, v obchodním domě nebo na zastávkách. A samozřejmě chci točit rozhovory,“ nastínila budoucnost. Videa můžete zhlédnout na webu www.nemlcime.cz.