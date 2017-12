Nemocná studentka má paruku od vlásenkáře filmových hvězd

Patricie Juříčková (18) z Dobroslavic může přijít při náročné léčbě o vlasy. Náhradu jí proto včera doručil Jan Kratochvíl, jenž se staral v Praze i o vzhled Toma Feltona, představitele Draco Malfoye z Harryho Pottera!

Po prvním vyzkoušení, paruku upravuje vlásenkář Jan Kratochvíl. Foto: Deník/Radek Luksza

„Holohlavá jsem byla před šesti lety po jedné z operací. Teď ještě vlasy mám, ale lékaři nevylučují, že by mohly vypadávat. Paruka je pro jistotu…“ vysvětlovala gymnazistka Patricie v salonu sFramesi v Ostravě-Porubě. Tam dorazil vlásenkář Kratochvíl, aby jí novou ozdobu hlavy pořízenou díky nadačnímu fondu Daruj vlasy předal a osobně napasoval.

„Slečna má víceméně stejnou hlavu jako já. Paruku jsem udělal na odlitku své vlastní a použil darované dětské, středoevropské vlasy. Strávil jsem nad ní více než deset dní po čtrnácti hodinách čistého času práce,“ popisoval Kratochvíl. Patricii prozradil, že jeho paruky nosívají mj. účastníci populární imitátorské televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas.

Patricie ale zatím vlasy neztratila úplně, proto musel přidělat klipy, které budou náhradu lehce zrzavé barvy držet na místě. Mamince objasnil, jakých vychytávek při zajištění paruky použít, a upozornil, že není problém ji barvit nebo odbarvit. „Slečna je velká, takže zde asi nehrozí, že by si s ní hrála na holiče jako nedávno jedna malá holčička,“ podotknul.

Cena paruky, jakou studentce zařídil nadační fond Daruj vlasy, se v průměru pohybuje od patnácti do sedmnácti tisíc korun. „Pokud bychom se ale bavili o filmových parukách, půjde o sumy od třiceti do sedmdesáti tisíc,“ tvrdil Kratochvíl, jenž si nejvíce v branži cení spolupráce s britským hercem Feltonem při natáčení historického filmu na Barrandově.

Patricii tyto skutečnosti sice potěšily, nicméně ráda by si zachovala co nejdéle vlasy vlastní. „Když se paruka nevyužije u nás, pošleme ji samozřejmě zpět nadačnímu fondu. Ať poslouží dále,“ uvedla její maminka Irena Juříčková. Dodala, že za milý počin považuje nejen výrobu a darování paruk, ale i to, že se kvůli nemocným někdo rád vzdá vlastních vlasů.

Stříhají se nad třicet centimetrů

Šofér autobusu Michal Buba věnoval v Ostravě v tomto roce podle provozovatelky kadeřnického salonu sFramesi jednoznačně nejdelší vlasy.

„Ani jsme je neměřili, byly hodně nad požadovaných třicet centimetrů délky,“ nechala se slyšet s tím, že na poslání do Prahy čekají další tři obálky s ostříhanými dlouhými vlasy.

Jediný ostravský partnerský salón nadačního fondu Daruj vlasy ostatně zaznamenal i spoustu holčiček ve věku od devíti do dvanácti let, které se dobrovolně vzdaly své ozdoby hlavy. Ozvaly se také romské ženy a nabízely své husté dlouhé copy… Nicméně když zjistily, že jde o dobročinnou bezplatnou aktivitu, obratem svá slova vzaly zpět.