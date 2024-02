Když Nemocnice Na Homolce předváděla v pražských Stodůlkách, jak také může vypadat šetřící dieta za standardní cenu, většina strávníků se nevěřícně ptala: „Takhle si jde fakt pochutnat v nemocnici na dietě?“

Po vynikající polévce z černého kořene a červené čočky byl jedním z ukázkových jídel telecí blanket s krémovou omáčkou a dušená rýže Basmati. Dobře stravitelné křehké maso bylo zalité omáčkou z mrkve, celeru, petržele a smetany. Měla výraznou lahodnou chuť, ač se připravovala bez jediného koření kromě soli, aby se splnila pravidla šetřící diety, určené pro lidi s trávicími obtížemi. Ti se mnohdy v nemocnicích či domovech pro seniory trápí nepříliš atraktivní stravou „bez chuti a bez zápachu“.

Když se sečetly všechny použité suroviny pro hlavní jídlo bez polévky, vycházela porce na 26 korun. Ve variantě s perníkovým knedlíkem se cena jedné porce o pět korun zvýšila.

Zaujal i zdravý, lehce stravitelný, ale zároveň lahodný moučník v podobě jáhlového nákypu s jablky. Jedna porce vyšla zhruba na 19 korun. „To je úplně vynikající dezert. Co v tom je?“ ptal se jeden ze strávníků šéfkuchařky spolupořádající Makro Akademie Jitky Ulihrachové.

Když mu prozradila, že základem jsou jáhly, zarazil se: „Ježkovy voči, to jsem radši nikdy nejedl. Ale je to skvělý!“

Dietní vepřo knedlo zelo

Šéfkuchařka rovněž ukázala, jak lze udělat z klasického vepřo knedlo zela dietní pokrm. Se svým týmem připravila vepřovou pečeni sous vide se zelím z červené řepy a chlupatými knedlíky z brambor, dětské krupičky a vejce. Výraznost, barevnost a chuť dodávalo jídlu i čatní z jablek, meruněk a šalotky. „Všechno jsou to kvalitní přírodní suroviny, žádné koření, jen sůl a bylinky, žádný ocet, jen citronová šťáva. Nic není smažené. I polévka má jako základ zeleninový vývar, nejde o nějaké ‚blebty‘ ve vodě. A pak už je to jen o přemýšlení, co a jak dávám do hrnce, a o šikovných rukou,“ prozradila Ulihrachová recept, jak si i na dietě může člověk skvěle pochutnat.

Všechna jídla vznikala za pečlivého dohledu nutriční terapeutky Nemocnice Laury Sochorovské a za asistence tamější kuchařky Jany Lalákové. „Snažíme se na Homolce o podobnou úroveň jako byla tato ukázková strava. Chceme, aby našim pacientům chutnalo, pak jde všechno snáze,“ uvedla Sochorovská.

Na dotaz, co se u nich servíruje při šetřící dietě, odpověděla, že lze nabízet velmi pestré jídlo, takže jednodušší bude vyjmenovat, co se nesmí: „Nesmí tam přijít cibule, jen na vydušení, nesmí se přepalovat tuk. Nesmí se nic kořeněného nebo pálivého, ochucuje se jen solí, vývarem z bylinek nebo citronovou šťávou.“

Zbytečné diety

Podle Sochorovské by se starší lidé neměli trápit zbytečnými dietami. Měli by mít jen ty, které jsou nezbytně nutné vzhledem k zdravotnímu stavu. „Nelze to brát paušálně, že už to jsou staří lidi, tak by měli jíst jen dietní mdlou stravu. Naopak by ji měli mít ochucenou, protože jim odcházejí chuťové buňky. U nás se naopak ležícím starým pacientům snažíme chuťové buňky povzbuzovat. Když má člověk nechutenství, docházíme za ním a společně vybíráme, co by si dal,“ popsala.

Nemocniční kuchařka Laláková pak popsala, jak seniorům s nechutenstvím dávají třeba čtyři různé věci, od každé trochu, aby jídlo měli co nejpestřejší. „Vytvoříme třeba obložené talířky s vejcem v různých podobách, šlehaným tvarohem, pudinkem a krupicovou kaší, ať si mohou vybrat,“ uvedla. Prozradila, že i lidé, kterým nejde kousat, si mohou dopřát jídla jako ostatní. Rozmixovat jde třeba i párek, čočka a okurka, aniž by ztratily svou původní chuť. „Na trojdílném talíři má tyto tři rozmixované věci a dostane to samé, co jiný pacient, jen v jiné formě, aby to mohl pozřít,“ vylíčila Laláková.

Hodně podle ní záleží i na komunikaci, aby nutriční terapeutky nenavrhovaly něco od stolu, co pak kuchařky nemohou realizovat v praxi. „Vymýšlíme to společně a potom máme radost, když pacientům chutná a jídlo nám chválí,“ shodly se odbornice.

Na začátku chutného jídla na nemocničním talíři je nákup kvalitních surovin, který na Homolce provádějí pomocí dynamického nákupního systému (DNS). Jedná se o stále oblíbenější elektronický způsob zadávání veřejných zakázek na běžné a obecně dostupné zboží. Miroslav Krotký, jenž na Homolce vede oddělení stravovacího provozu, uvedl, že úspory takového nakupování jsou mezi deseti až dvaceti procenty. Navíc lze snadno oslovovat nové dodavatele, včetně těch malých a lokálních, fixovat ceny na celé smluvní období, poptávat potraviny regionální, certifikované či v bio kvalitě. „Personál si s tím také musí umět pohrát. Mou povinností coby vedoucího je zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Stále je posílám na nějaké semináře a školení. A vlastně tak dělám jen svou povinnost," dodal.