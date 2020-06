Kompenzace za výpadek příjmů. Nemocnice si zřejmě rozdělí 30,5 miliardy

Zdravotnická zařízení zřejmě dostanou náhrady za výpadek příjmů zhruba 30,5 miliardy korun, o něž přišla kvůli epidemii nového koronaviru. Umožní to vládní návrh zákona, který dnes zrychleně schválila Sněmovna. V návaznosti na zákon vydá ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhlášku, podle níž se budou peníze proplácet. Poslanci vložili do předlohy úlevu malým lékárnám na sociálních odvodech. Návrh zákona nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Nemocnice. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Přímé náhrady poskytovatelům péče se předpokládají 27 miliard korun. Zbytek by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb ve druhé polovině letošního roku. Dalších pět miliard korun by mělo jít na péči o lidi s nemocí covid-19. Vyhláška zajistí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) také peníze na odměny pro zdravotníky. Měla by být účinná od července. PSP právě teď. Náš kompenzační zákon dostal zelenou. Skvělá zpráva pro naše zdravotnictví, které dostane injekci ve výši desítek miliard korun. Na základě toho můžeme vydat tzv. kompenzační vyhlášku a zajistit poskytovatelům zdravotní péče dostatečné finanční prostředky. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 5, 2020 Malým lékárnám s nejvýše 15 zaměstnanci stát odpustí podle schváleného pozměňovacího návrhu Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) sociální odvody za červen až srpen za stejných podmínek, které mají platit pro firmy do 50 zaměstnanců. Nárok na úlevu tedy budou mít lékárny, které nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent. Nezaměstnanost je nejvyšší od února 2018. V květnu narostla na 3,6 procenta Přečíst článek ›

Autor: ČTK