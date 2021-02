Pacientů s covidem neubývá. Oddělením JIP dochází místa, hrozí lůžka na chodbách

Reportéři Deníku Reportéři Deníku





Pozitivních testů na koronavirus přibývá. Pro nemocnice to znamená, že by do čtrnácti dnů mohly čelit dalšímu náporu.

Péče o pacienty s onemocněním covid-19 v náchodské nemocnici | Foto: Deník / Michal Fanta

Na české nemocnice se valí katastrofa. Pacientů na jednotkách intenzivní péče neubývá, naopak mnohde už dokonce odmítají přijímat pacienty odjinud. „Začínáme bohužel požadavky o umístění pacientů z jiných krajů odmítat,“ konstatovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Lůžka na chodbách „Jsme na hraně,“ reagovala Hana Kopalová, mluvčí Klaudiánovy nemocnice ve středočeské Mladé Boleslavi. Situace tu začíná být vážná, volné kapacity na JIP a ARO se zde pohybují pod pěti procenty. V chrudimské nemocnici se pak podle informací Deníku připravují na situaci, že lůžka budou muset být i na chodbách. Respirátory budou od čtvrtka povinné. Lidé je nasadí v obchodech i MHD Přečíst článek › Přetížení zdravotníci i vedení krajů čím dál tím více upírají svůj zrak k zahraniční pomoci. Na JIP se totiž dají očekávat další přírůstky pacientů. Například včera totiž bylo o 1100 pozitivních testů více než před týdnem, podobné to bylo v sobotu. Ti nejvíce nemocní se pak zpravidla po čtrnácti dnech ocitají v nemocnicích. „Předběžně máme na polské straně přislíbeno zhruba 35 lůžek,“ říká královéhradecký hejtman Martin Červíček. Třídění pacientů Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý již minulý týden připustil, že se nemocnice budou muset připravit na rozhodování, koho zachránit. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se však přitvrzení opatření dá očekávat až tehdy, když nemocnice nebudou stíhat. K takzvanému tvrdému lockdownu přitom vyzvaly už i odbory.