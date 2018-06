Nemorální zdanění restitucí, plán proti ruské agresi a íránský tlak: Vteřiny dne

Doprava a logistika - Doprava a logistika Logistik 21 800 Kč

Specialisté v oblasti logistiky LOGISTIK MONTÁŽE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 21800 kč, mzda max. 29500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZAKÁZKOVÁ VÝROBA S PLASTY? , ČISTÉ PROSTŘEDÍ?, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP?, POKUD TOHLE CHCEŠ -> PŘIDEJ SE K NÁM!, , LOGISTIK MONTÁŽE, , MICONEX s.r.o. je výrobcem technologických zařízení pro polovodičový průmysl se sídlem v Liberci., , CO U NÁS BUDEŠ DĚLAT?, -příprava materiálu pro montáž v čistých prostorech, -kompletace nakupovaného materiálu a vyráběných dílců dle pracovních postupů, -odesílání reportů o kompletnosti předávky a urgence nepředaných dílů, -tisk dokumentace, -systémové změny umístění výrobních příkazů, , JSI TO PRÁVĚ TY, KOHO HLEDÁME?, -vyučen či středoškolák , -pokud máš zkušenost v oboru je to výhoda, -preciznost je nezbytná , -musíš umět uživatelsky s PC (Excel, Word, Power Point, Outlook) – praxe s používáním IS HELIOS velkou výhodou, -musíš být taky aktivním řidičem sk. B, -výhodou je mít oprávnění k VZV (propadlé obnovíme), -výhodou je i znalost AJ, , CO NABÍZÍME ZROVNA TOBĚ?, -individuální přístup, -pouze denní 12-ti hodinové směny krátký + dlouhý týden , -rodinný charakter firmy se zakázkovou výrobou, -spolupráci s moderními technologiemi a odborníky ve svém oboru, -zohledníme Tvé zkušenosti atraktivními benefity (stravenky, příspěvek na dopravu pro mimo liberecké, dovolená navíc, jazykové vzdělávání, flexipasy, občerstvení na pracovišti, firemní akce, rodinné benefity), , MÍSTO VÝKONU PRÁC. Pracoviště: Uct fluid delivery solutions s.r.o., V Horkách, č.p. 76, 460 07 Liberec 7. Informace: Zuzana Novotná, +420 483 031 068.